देवघर में ठंड का कहर! टावर चौक के पास बैठे-बैठे बुजुर्ग की हो गई मौत

देवघर में बुजुर्ग की मौत. ( कॉन्सेप्ट इमेज-ईटीवी भारत )

देवघर:संथाल परगना प्रमंडल के देवघर में शीतलहर और ठंड से जनजीवन प्रभावित है. हालांकि रविवार के बाद सोमवार और मंगलवार को हल्की धूप जरूर दिखी, लेकिन शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है. ठंड के कारण बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी हो रही है. एक ऐसा ही मामला देवघर में मंगलवार की सुबह सामने आया.

देवघर के टावर चौक के पास मंगलवार की सुबह एक बुजुर्ग की मौत हो गई. मृत बुजुर्ग की पहचान बिहार के भागलपुर जिले के सौनहला निवासी जलधार साहू के रूप में की गई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बुजुर्ग अपने 10 वर्षीय पोते के साथ टावर चौक पर बैठे हुए थे. इसी क्रम में ठंड लगने के कारण वह वहीं बैठे-बैठे बेसुध होकर गिर गए. जब तक लोग कुछ समझ पाते, उनकी सांसें थम चुकी थीं.

प्रत्यक्षदर्शी और पुलिस का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

परिजनों के अनुसार, जलधार साहू देवघर अपनी बेटी के घर घूमने आए थे और मंगलवार को ही अपने गांव लौटने वाले थे. घर वापसी से पहले शहर देखने के लिए वह टावर चौक पहुंचे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था.

