देवघर में ठंड का कहर! टावर चौक के पास बैठे-बैठे बुजुर्ग की हो गई मौत
देवघर में ठंड अब जिंदगी पर भारी पड़ती नजर आ रही है. शहर घूमने निकले बुजुर्ग की मौत हो गई है.
Published : January 13, 2026 at 5:46 PM IST
देवघर:संथाल परगना प्रमंडल के देवघर में शीतलहर और ठंड से जनजीवन प्रभावित है. हालांकि रविवार के बाद सोमवार और मंगलवार को हल्की धूप जरूर दिखी, लेकिन शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है. ठंड के कारण बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी हो रही है. एक ऐसा ही मामला देवघर में मंगलवार की सुबह सामने आया.
देवघर में बुजुर्ग की मौत
देवघर के टावर चौक के पास मंगलवार की सुबह एक बुजुर्ग की मौत हो गई. मृत बुजुर्ग की पहचान बिहार के भागलपुर जिले के सौनहला निवासी जलधार साहू के रूप में की गई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बुजुर्ग अपने 10 वर्षीय पोते के साथ टावर चौक पर बैठे हुए थे. इसी क्रम में ठंड लगने के कारण वह वहीं बैठे-बैठे बेसुध होकर गिर गए. जब तक लोग कुछ समझ पाते, उनकी सांसें थम चुकी थीं.
परिजनों के अनुसार, जलधार साहू देवघर अपनी बेटी के घर घूमने आए थे और मंगलवार को ही अपने गांव लौटने वाले थे. घर वापसी से पहले शहर देखने के लिए वह टावर चौक पहुंचे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था.
पोते के साथ टावर चौक के पास बैठे थे बुजुर्ग
स्थानीय लोगों ने बताया कि बुजुर्ग सड़क किनारे पोते के साथ बैठे थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. सूचना मिलते ही टावर चौक पर यातायात व्यवस्था संभाल रहे हवलदार छेदीलाल मंडल मौके पर पहुंचे और स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी. इसके बाद पुलिस टीम और परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और बुजुर्ग को उठाकर सदर अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच कर बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया.
इस घटना के बाद लोग ठंड के लिए प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. लोगों ने कहा कि देवघर में ठंड अब जिंदगी पर भारी पड़ती नजर आ रही है.
