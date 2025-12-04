ETV Bharat / state

उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, कार ने बुजुर्ग को रौंदा, दर्दनाक मौत

रुड़की में एक फॉर्च्यूनर कार ने बुजुर्ग को रौंद दिया, जिसके बाद बुजुर्ग की उपचार के दौरान के मौत हो गई.

Roorkee Road Accident
रुड़की में कार ने बुजुर्ग को रौंदा (Photo-Local Resident)
रुड़की: हरिद्वार जिले के रूड़की में एक दर्दनाक हादसा हो गया, दरअसल यहां एक बुजुर्ग को तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने रौंद दिया. आनन-फानन में बुजुर्ग को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई. पुलिस ने बुजुर्ग का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अब कार चालक की तलाश करने में जुटी हुई है. वहीं ये पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

हादसे में बुजुर्ग ने तोड़ा दम: जानकारी के मुताबिक पिरान कलियर थाना क्षेत्र के इमलीखेड़ा गांव निवासी (87 वर्षीय) दिलावर 3 दिसंबर बुधवार के दिन किसी काम से रुड़की आए थे, थकान होने पर बुजुर्ग दिलावर रुड़की की जामा मस्जिद के बाहर सड़क किनारे बैठ गए. इसी दौरान पास में खड़ी एक सफेद कलर की फॉर्च्यूनर कार को चालक ने स्टार्ट किया और कार को बैक करने के बाद चलते समय सड़क पर बैठे बुजुर्ग को नहीं देख पाया, जिससे कार सीधे दिलावर के ऊपर चढ़ गई, हादसा होते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई, जिसके बाद चालक कार से बाहर निकला तो बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल अवस्था में गाड़ी के नीचे फंसा मिला.

बुजुर्ग को हॉस्पिटल में छोड़कर हुए फरार: इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से कार सवारों ने बुजुर्ग को बाहर निकाला और अस्पताल ले जाया गया. बताया जा रहा है कि कार सवार बुजुर्ग को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए. वहीं बुजुर्ग की गंभीर हालत को देखते हुए अस्पताल के चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया. लेकिन दिलावर ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, वहीं बुजुर्ग की पहचान उनकी जेब से मिले आधार कार्ड से की गई. जिसके बाद घटना की जानकारी उनके परिजनों को दी गई, सूचना मिलते ही उनके परिजन अस्पताल पहुंच गए.

कार चालक की तलाश में जुटी पुलिस: उधर सूचना पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मृतक बुजुर्ग के परिजन कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, वहीं पूरी घटना जामा मस्जिद के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. जिसमें चालक की लापरवाही और हादसे का पूरा घटनाक्रम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी और गाड़ी का नम्बर भी कैद हुआ है. एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मृतक के परिजनों की तरफ से तहरीर दी जा रही है, कार चालक की तलाश की जा रही है.

