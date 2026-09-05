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रुड़की में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार बुजुर्ग की दर्दनाक मौत

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में एक भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में स्कूटी पर सवार 84 साल के बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसा के बाद ट्रक चालक अपना वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया, इसके बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. इसी के साथ पुलिस ने ट्रक को भी अपने कब्जे में ले लिया है और घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है.

रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में ईदगाह चौक के पास द्वारकाधीश मंदिर के पास स्थित 5 सितंबर शनिवार की सुबह ट्रक की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई. बताया गया है कि कामेश्वर प्रसाद त्यागी (उम्र 84 वर्ष) पुत्र सागवा सिंह त्यागी, निवासी दीनदयाल नियर भगवती हॉस्पिटल रुड़की अपनी स्कूटी पर सवार होकर किसी काम से जा रहे थे, जैसे ही वह ईदगाह चौक के पास पहुंचे तो उनकी स्कूटी ट्रक की चपेट में आ गई और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

हादसा होता देख आसपास के लोग घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े, लोगों को आता देख ट्रक चालक अपना वाहन छोडकर मौके से फरार हो गया. इस बीच मौके पर पहुंचे लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही तत्काल गंगनहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भेजा.