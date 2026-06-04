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चलती स्लीपर बस में हुई बुजुर्ग की मौत, हाईवे पर परिजनों व शव को उतार चला गया ड्राइवर

कोटा: मध्य प्रदेश के भिंड ग्वालियर से अहमदाबाद जा रही बस में एक बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया है. बस चालक ने नेशनल हाईवे 27 पर ही हैंगिंग ब्रिज के नजदीक शव व मृतक के परिजनों को उतार दिया. परिजनों ने घटना के संबंध में टोल प्लाजा पर जाकर जानकारी दी, तब 1033 की एंबुलेंस से बॉडी को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल भेजा गया था. हालांकि, परिजन अस्पताल ले जाने की जगह निजी एंबुलेंस को किराए पर लेकर सीधे ही शव को अपने गांव ले गए हैं.

हैंगिंग ब्रिज टोल प्लाजा के मैनेजर प्रदीप यादव का कहना है कि घटनाक्रम मंगलवार रात 1:00 बजे के आसपास हुआ था. ग्वालियर से अहमदाबाद की तरफ जा रही बस हैंगिंग ब्रिज टोल प्लाजा पर टोल चुकाया और उसके बाद ब्रिज को क्रॉस कर सकतपुर टोल प्लाजा पर एक मृत बुजुर्ग उनके परिजन और बच्चों को उतार कर चला गया था. इसके संबंध में टोल के स्टाफ को जानकारी मिली तो तत्काल एंबुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल भेजा था.

प्रदीप यादव का कहना है कि इस तरह का पहले घटनाक्रम हुए है, जिनमें चलती बस में तबीयत बिगड़ने पर मरीज को टोल के भरोसे ही छोड़कर बस चालक चले जाते हैं. टोल के स्टाफ ने इन लोगों से कहा था कि एंबुलेंस का इंतजार कर ले और उसके बाद बस को यहां ले जाएं, शव को बस में भी बाद में उतार ले, लेकिन बस चालक ने एक नहीं सुनी और शव को उतार कर नीचे रखवा दिया.

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इस मामले में उन्होंने परिजनों से बात की थी, जिन्होंने कहा था कि सीमलिया टोल प्लाजा के बाद में चालक को मौत की जानकारी दी थी. उसे कोटा के अस्पताल में भी सीधा चालक पहुंचा सकता था. हाईवे पेट्रोलिंग की एम्बुलेंस ने तत्काल मरीज को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन परिजनों ने मौत होने की बात कही. इसलिए अस्पताल में अंदर नहीं लेकर गए और सीधा एंबुलेंस के जरिए ही वह भिंड ले गए.