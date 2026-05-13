ऋषिकेश में झोपड़ी में लगी भयानक आग, बुजुर्ग की जिंदा जलकर मौत
ऋषिकेश के खदरी में झोपड़ी में आग लगने से बुजुर्ग जिंदा जला, शॉर्ट सर्किट से झोपड़ी में आग लगने की कही जा रही बात
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 13, 2026 at 6:53 PM IST
ऋषिकेश: श्यामपुर चौकी अंतर्गत खदरी खड़क माफ में झोपड़ी में आग लगने से एक बुजुर्ग की जिंदा जलकर मौत हो गई. आग लगने की सूचना मिलने पर पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची. जहां बमुश्किल आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बुजुर्ग पूरी तरह झुलस चुके थे.
पुलिस के मुताबिक, आज यानी 13 मई को चौकी श्यामपुर को डायल 112 के माध्यम से एक सूचना मिली थी. जिसमें बताया गया कि खदरी पॉलीटेक्निक कॉलेज के पास एक झोपड़ी में आग लग गई है. सूचना मिलते ही अपर उप निरीक्षक मनोज रावत पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे. उनके साथ हेड कांस्टेबल कुलदीप और कांस्टेबल अशोक भी मौजूद रहे.
आग लगने से जिंदा जला बुजुर्ग: वहीं, मौके पर पहुंचने पर देखा गया कि झोपड़ी में भीषण आग लगी हुई थी. ग्राम प्रधान खदरी, स्थानीय लोग और मृतक के परिजन भी मौके पर मौजूद थे. फायर सर्विस की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग बुझाने के बाद झोपड़ी के अंदर एक व्यक्ति जली हुई अवस्था में मृत मिला.
मृतक की पहचान मंगत सिंह पुत्र स्वर्गीय धर्म सिंह (उम्र लगभग 74 वर्ष) निवासी खदरी खड़क माफ के रूप में हुई. परिजनों ने पुलिस को बताया कि मंगत सिंह झोपड़ी में अकेले रहते थे. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, शॉर्ट सर्किट की वजह से झोपड़ी में आग लगी, जिससे यह हादसा हुआ.
मंगत सिंह के हैं तीन बेटे, परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से किया इनकार: परिजनों ने बताया कि मंगत सिंह के तीन बेटे हैं. परिवार ने पोस्टमार्टम या किसी अन्य कानूनी कार्रवाई से इनकार किया है. इस संबंध में परिजनों ने पुलिस को लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया है.
क्या बोली पुलिस? पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह घटना शॉर्ट सर्किट से लगी आग के कारण हुई प्रतीत हो रही है. फिलहाल, मौके पर किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि या संदिग्ध परिस्थिति सामने नहीं आई है, फिर भी मामले की जांच की जा रही है.
ये भी पढ़ें-