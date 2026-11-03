डालटनगंज रेवले स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर बुजुर्ग की मौत, चलती गाड़ी से उतरने की कोशिश में हुआ हादसा
पलामू में डालटनगंज रेवले स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरकर एक शख्स की मौत हो गयी है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 3, 2026 at 5:42 PM IST
पलामूः जिला में डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई. बुजुर्ग बिहार के औरंगाबाद के माली थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद कासिम के रूप में हुई है. रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.
बुजुर्ग मोहम्मद कासिम डिहरी से लेकर बरवाडीह तक जाने वाली पैसेंजर ट्रेन से सफर कर रहे थे. इसी क्रम में डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन रुकी. अत्यधिक भीड़ के कारण बुजुर्ग ट्रेन से नहीं उतर पाए थे और ट्रेन चलने लग गई थी. इस बीच बुजुर्ग चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहे थे और नीचे गिर गए. इस हादसे में बुजुर्ग मोहम्मद कासिम की मौके पर ही मौत हो.
इस दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी. डालटनगंज रेल थाना के प्रभारी थाना प्रभारी सत्यनारायण नायक ने बताया कि बुजुर्ग चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान वो गिर गए और उनकी मौत हो गई. रेलवे पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
डालटनगंज में रेलवे स्टेशन उमेश कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद वह मौके पर पहुंचे थे पूरे मामले में छानबीन की जा रही है. दरअसल बुजुर्ग के रिश्तेदार डालटनगंज में रहते हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन भी और रिश्तेदार भी मौके पर पहुंच गए हैं.
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