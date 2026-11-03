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डालटनगंज रेवले स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर बुजुर्ग की मौत, चलती गाड़ी से उतरने की कोशिश में हुआ हादसा

डालटनगंज रेलवे स्टेशन ( ETV Bharat )

पलामूः जिला में डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई. बुजुर्ग बिहार के औरंगाबाद के माली थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद कासिम के रूप में हुई है. रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

बुजुर्ग मोहम्मद कासिम डिहरी से लेकर बरवाडीह तक जाने वाली पैसेंजर ट्रेन से सफर कर रहे थे. इसी क्रम में डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन रुकी. अत्यधिक भीड़ के कारण बुजुर्ग ट्रेन से नहीं उतर पाए थे और ट्रेन चलने लग गई थी. इस बीच बुजुर्ग चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहे थे और नीचे गिर गए. इस हादसे में बुजुर्ग मोहम्मद कासिम की मौके पर ही मौत हो.