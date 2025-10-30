ETV Bharat / state

उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा: रोडवेज बस ने बुजुर्ग को रौंदा, मौके पर दर्दनाक मौत

रोडवेज बस ने बुजुर्ग को कुचला ( Photo-ETV Bharat )