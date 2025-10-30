उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा: रोडवेज बस ने बुजुर्ग को रौंदा, मौके पर दर्दनाक मौत
राजधानी देहरादून में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. सड़क हादसों में आए दिन लोग जान गंवा रहे हैं.
देहरादून: कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत आईएसबीटी चौक के पास आज सुबह चंडीगढ़ रोडवेज की बस ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को कुचल दिया. बस के कुचलने से बुजुर्ग व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. आईएसबीटी चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम भेजा. साथ ही बस चालक को हिरासत और बस को कब्जे में लिया. वहीं मृतक के परिजनों की तहरीर के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
गौर हो कि 67 वर्षीय स्वराज सिंह चौहान निवासी ग्राम सवाई, तहसील कालसी आज सुबह आईएसबीटी पर सड़क पार कर रहा था, उसी दौरान आईएसबीटी के अंदर से चंडीगढ़ रोडवेज की बस चंडीगढ़ जाने के लिए निकल रही थी, तभी टक्कर लगने से बुजुर्ग आगे के टायर के नीचे आ गया. घटना के दौरान आईएसबीटी पर काफी भीड़ थी और घटनास्थल पर आसपास के लोग की भीड़ जुट गई. आईएसबीटी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बुजुर्ग को अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया.
पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है. परिजनों के आने के बाद शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. सीओ अंकित कंडारी ने बताया है कि मृतक के परिजनों द्वारा अब तक कोई तहरीर नहीं दी है. तहरीर आने के बाद पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई करेगी. साथ ही आईएसबीटी चौकी पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और बस को कब्जे में लिया गया.
छात्रा को रौंदने वाली कार का लगा सुराग: वहीं दूसरे मामले में आईएसबीटी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत सरोवर होटल के पास 23 अक्टूबर को 19 वर्षीय छात्रा प्रज्ञा सिंह को रौंदकर भागने वाली कार का पुलिस ने सुराग लगा लिया है. कार रुड़की की निकली है और पुलिस कार चालक के बारे में जानकारी जुटा रही है. पुलिस ने बताया कि पता चला है कि कार बुजुर्ग चला रहा था. साथ ही पुलिस द्वारा तफ्तीश जारी है. आरोपी की पहचान करके अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं छात्रा की हालत नाजुक बनी हुई है.
छात्रा को होश नहीं आने और अंदरूनी रक्तस्राव बढ़ने के कारण बीते दिन उसका ब्रेन का ऑपरेशन किया गया है. बता दें कि देहरादून कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में एलएलबी प्रथम वर्ष की छात्रा प्रज्ञा 23 अक्टूबर की शाम दिल्ली से लौट रही थी. सरोवर होटल के सामने एक तेज रफ्तार कार ने उसे रौंद दिया, जिसके बाद वो आईसीयू में बेहोश है. कोतवाली पटेल नगर प्रभारी चंद्रभान अधिकारी ने बताया है कि हादसे के समय प्रज्ञा के साथ उसका 13 साल का छोटा भाई भी था. बच्चा हादसे के बाद से सदमे की हालत में है. वह सिर्फ इतना बता पाया कि काले रंग की बड़ी कार ने बहन को टक्कर मारी थी. इस आधार पर कारगी चौक पर लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिससे सात काली गाड़ियां पहचानी गई. उनकी जांच के बाद असल कार का पता चला है.
