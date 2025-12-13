ETV Bharat / state

दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट कर बुजुर्ग से 1.16 करोड़ की ठगी, साइबर सेल ने तीन आरोपियों को दबोचा

नई दिल्ली: दिल्ली में साइबर ठगी का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां 82 साल के बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर एक करोड़ 16 लाख रुपए की ठगी की गई. क्राइम ब्रांच की साइबर सेल टीम ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर बुजुर्ग को फर्जी गिरफ्तारी का डर दिखाया.

डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि पीड़ित बुजुर्ग को व्हाट्सऐप वीडियो कॉल के जरिए संपर्क किया गया. कॉल करने वाले आरोपियों ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताते हुए फर्जी गिरफ्तारी आदेश दिखाया और कहा कि उनके खिलाफ गंभीर कानूनी कार्रवाई होने वाली है. इस दौरान पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट की स्थिति में रखकर लगातार डराया गया, जिससे वह किसी से संपर्क न कर सके. इसी मानसिक दबाव के बीच आरोपियों ने अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर करने के निर्देश दिए और बुजुर्ग से कुल एक करोड़ 16 लाख रुपये की रकम हड़प ली.

पुलिस की जांच में सामने आया कि ठगी की गई रकम का बड़ा हिस्सा, करीब एक करोड़ 10 लाख रुपये, हिमाचल प्रदेश स्थित एक एनजीओ के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कराया गया. यह खाता बिहार के पटना से ऑपरेट किया जा रहा था. पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि इसी खाते के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर पहले से 32 शिकायतें दर्ज है, जिनमें कुल करीब 24 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है.