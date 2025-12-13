दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट कर बुजुर्ग से 1.16 करोड़ की ठगी, साइबर सेल ने तीन आरोपियों को दबोचा

ETV Bharat / state

दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट कर बुजुर्ग से ठगी करने वाला गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 13, 2025 at 8:10 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में साइबर ठगी का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां 82 साल के बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर एक करोड़ 16 लाख रुपए की ठगी की गई. क्राइम ब्रांच की साइबर सेल टीम ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर बुजुर्ग को फर्जी गिरफ्तारी का डर दिखाया.

डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि पीड़ित बुजुर्ग को व्हाट्सऐप वीडियो कॉल के जरिए संपर्क किया गया. कॉल करने वाले आरोपियों ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताते हुए फर्जी गिरफ्तारी आदेश दिखाया और कहा कि उनके खिलाफ गंभीर कानूनी कार्रवाई होने वाली है. इस दौरान पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट की स्थिति में रखकर लगातार डराया गया, जिससे वह किसी से संपर्क न कर सके. इसी मानसिक दबाव के बीच आरोपियों ने अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर करने के निर्देश दिए और बुजुर्ग से कुल एक करोड़ 16 लाख रुपये की रकम हड़प ली.

पुलिस की जांच में सामने आया कि ठगी की गई रकम का बड़ा हिस्सा, करीब एक करोड़ 10 लाख रुपये, हिमाचल प्रदेश स्थित एक एनजीओ के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कराया गया. यह खाता बिहार के पटना से ऑपरेट किया जा रहा था. पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि इसी खाते के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर पहले से 32 शिकायतें दर्ज है, जिनमें कुल करीब 24 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है.

''तकनीकी और वित्तीय जांच के बाद साइबर सेल ने हिमाचल प्रदेश और बिहार में एक साथ कई जगह छापेमारी की और तीन आरोपियों को दबोच लिया. गिरफ्तार आरोपियों में नालंदा निवासी प्रभाकर कुमार, वैशाली निवासी रूपेश कुमार सिंह और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर निवासी देव राज शामिल है.''- आदित्य गौतम, डीसीपी

डीसीपी के मुताबिक, प्रभाकर फर्जी सिम और मैलिशियस एपीके के जरिए खातों को ऑपरेट करता था और साइबर ठगों के संपर्क में रहता था. रूपेश एनजीओ खाते की किट मंगवाकर ट्रांजेक्शन को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाता था. जबकि, देव राज ने आसान पैसे के लालच में अपने एनजीओ का खाता आरोपियों को सौंप दिया और ओटीपी व इंटरनेट बैंकिंग डिटेल साझा की. पुलिस का कहना है कि आरोपी एनजीओ और निजी खातों के जरिए रकम को इधर-उधर घुमाकर उसे कमीशन के तौर पर आपस में बांट लेते थे. फिलहाल, मामले में आगे की जांच जारी है.

