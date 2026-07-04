अंतिम विदाई में कुदरत का कहर, धार में बाढ़ के उफनाते पानी में बह गई बुजुर्ग की जलती चिता
धार के बाग इलाके के जामला गांव की घटना. बारिश के बाद अचानक उफान पर आए नाले ने मचाई अफरा-तफरी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 4:05 PM IST
धार: धार के बाग इलाके में गुरुवार शाम एक भयावह और स्तब्ध करने वाला घटनाक्रम सामने आया. यहां के जामला गांव में एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार के दौरान अचानक आई बाढ़ ने श्मशान घाट को अपनी चपेट में ले लिया. देखते ही देखते उफनते पानी का बहाव जलती चिता तक पहुंच गया और शव को बहाने लगा. अफरा-तफरी के बीच वहां मौजूद ग्रामीणों ने साहस का परिचय देते हुए अर्थी को सुरक्षित बाहर निकाला. बाद में पानी का स्तर कम होने पर शव के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई.
बीमारी के बाद ली थी अंतिम सांस
गांव के सरपंच प्रतिनिधि कैलाश भंवर ने बताया कि जामला निवासी बापू नाछरिया रावत(62) लंबे समय से बीमार चल रहे थे. गुरुवार को उन्होंने अंतिम सांस ली. पूरा परिवार शोक में डूबा था. रीति-रिवाज के अनुसार परिजन और ग्रामीण उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने के लिए गांव के पास बने श्मशान घाट लेकर पहुंचे. वहीं पास से एक बड़ा नाला बहता है.
पल भर में बदला मंजर, बहने लगी चिता
मुखाग्नि दी जा चुकी थी और परिजन भारी मन से चिता के पास खड़े थे. तभी अचानक आसमान से आफत की बारिश शुरू हो गई. कुछ ही मिनटों में पास का नाला अचानक उफान पर आ गया. इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते नाले का तेज बहाव श्मशान घाट को अपनी आगोश में ले चुका था. देखते ही देखते उफनाता हुआ पानी जलती चिता तक पहुंच गया. पानी के तेज बहाव से चिता बिखर गई और बुजुर्ग का शव पानी के साथ बहने लगा.
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चीख-पुकार के बीच ग्रामीणों ने दिया साहस का परिचय
इस भयावह दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. गांव के कुछ युवाओं और ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए उफनते पानी में कूदकर बहते हुए शव को सुरक्षित बाहर निकाला. हालांकि, तब तक शव का कुछ हिस्सा आग की चपेट में आ चुका था.
पानी उतरने का इंतजार और फिर नम आंखों से विदाई
शव को सुरक्षित निकालने के बाद, बदहवास परिजन और ग्रामीण घंटों तक नाले के किनारे बैठकर पानी का स्तर कम होने का इंतजार करते रहे. जब नाले का बहाव सामान्य हुआ, धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई. परिवार के लिए यह हादसा किसी त्रासदी से कम नहीं था. अपनों को खोने का दुख तो था ही, लेकिन अंतिम विदाई के वक्त के इस खौफनाक मंजर ने पूरे गांव को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है.