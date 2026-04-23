पुरानी रंजिश के चलते बुजुर्ग पर किया तलवार से वार, मौत
हमले की तीव्रता इतनी अधिक थी कि बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई.
Published : April 23, 2026 at 9:45 AM IST
जोधपुर : जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बुधवार शाम को एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि दो परिवारों की आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पीडी नित्या ने भी रात को मौके पर जाकर हालात देखे. आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें बनाई हैं. देर रात से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है. बुजुर्ग के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा जाएगा.
वृताधिकारी राजेंद्र सिंह के अनुसार चामू थाना क्षेत्र के नाथड़ाऊ गांव में बुधवार शाम को दो परिवारों के बीच पुरानी रंजिश के चलते ये घटना हुई. आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है. इस घटना में 75 वर्षीय बुजुर्ग की तलवार से निर्मम हत्या हुई है. बुधवार देर रात हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है.
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भतीजे ने भागकर जान बचाई : पुलिस के अनुसार बुधवार शाम को मगसिंह राजपुरोहित पुत्र मंगलसिंह राजपुरोहित एक पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहे थे. बाइक मगसिंह का भतीजा सुल्तान सिंह चला रहा था. इसी दौरान दो गाड़ियों में आए हमलावरों ने पीछा कर उनकी बाइक को टक्कर मारकर रोक लिया और तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई. भतीजे ने भागकर एक झोपड़ी में छुपकर अपनी जान बचाई.
हत्या की वजह, जमीनी विवाद और बदला : प्रारम्भिक पड़ताल में सामने आया है कि वारदात दो परिवारों के बीच लंबे समय से चली आ रही रंजिश और जमीन विवाद का परिणाम है. आरोपियों ने बदले की नीयत से इस हत्या को अंजाम दिया. पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.