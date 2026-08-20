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साइबर ठगों ने बुजुर्ग को किया डिजिटल अरेस्ट, NIA चीफ बनकर गिरफ्तारी का डर दिखाकर ठगे लाखों रुपए

देहरादून: साइबर ठगों ने देहरादून के पंडितवाड़ी निवासी एक वरिष्ठ नागरिक को पुलिस और NIA अधिकारी बनकर धमकाया और मनी लॉन्ड्रिंग व आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता का डर दिखाकर 35.50 लाख रुपए की साइबर ठगी कर ली. मामले में पीड़ित की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस अधिकारी बनकर शुरू की बातचीत: पंडितवाड़ी निवासी 71 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद का आदित्य डिपार्टमेंटल स्टोर है. उनके पास 3 अगस्त को शाम एक सामान्य मोबाइल नंबर से फोन आया. कॉल करने वाले ने खुद को देहरादून पुलिस हेडक्वार्टर का पुलिस इंस्पेक्टर बताया. उसने राजेंद्र प्रसाद से कहा कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं और NIA चीफ उनसे बात करना चाहते हैं. इसके बाद दूसरे नंबर पर कॉल करने पर आरोपी ने खुद को NIA चीफ बताया और राजेंद्र प्रसाद पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगाए.

गैर-जमानती वारंट जारी होने की कही बात: साइबर ठग ने उन्हें दिल्ली में हुए बम धमाके से जोड़ने और उनकी ID का गलत इस्तेमाल होने की बात कहकर भयभीत किया. साथ ही बैंक खाते से ICICI बैंक में 2 करोड़ रुपये का लोन लिए जाने और गैर-जमानती वारंट जारी होने की बात भी कही. उसके बाद साइबर ठगों ने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर खुद को पुलिस कमिश्नर की वर्दी में दिखाया.

वीडियो कॉल के जरिए पीड़ित पर नजर: पीछे NIA का चिन्ह और अशोक चक्र लगा होने के कारण पीड़ित को विश्वास हो गया कि वह किसी वास्तविक अधिकारी से बात कर रहा है. आरोपी ने गिरफ्तारी का डर दिखाते हुए कहा कि अगर जांच में सहयोग नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार कर महाराष्ट्र के पुणे स्थित पुलिस हेडक्वार्टर ले जाकर जेल भेज दिया जाएगा. इस दौरान ठग लगातार वीडियो कॉल के जरिए पीड़ित पर नजर रखता रहा.