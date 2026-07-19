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तीन दिन में दूसरी बार पानी की टंकी पर चढ़ा बुजुर्ग, कपड़े जलाकर नीचे फेंके; घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा

पुलिस ने वहां पहुंचकर पहले नीचे से ही बुजुर्ग को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ.

Elderly man climbs water tank
पानी की टंकी पर चढ़ा बुजुर्ग (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 19, 2026 at 2:52 PM IST

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सीकर: जिले के लक्ष्मणगढ़ में रविवार को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब एक 65 वर्षीय बुजुर्ग पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गया और अपने कपड़ों को जलाकर नीचे फेंकने लगा. तीन दिन पहले भी यही बुजुर्ग पारिवारिक विवाद के चलते टंकी पर चढ़ा था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची. कई घंटे की समझाइश और सतर्कता के बाद पुलिस ने बुजुर्ग को सकुशल नीचे उतार लिया.

समझाइश के बाद फिर नीचे उतरा: लक्ष्मणगढ़ चौकी प्रभारी बालू राम ने बताया कि पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग ने लोगों का अपनी और ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने कपड़े जलाकर नीचे फेंक फेंक दिए. इसके अलावा अर्धनग्न अवस्था में वह ऊपर से जोर-जोर से आवाज लगने लगा. ऐसे में पुलिस ने वहां पहुंचकर पहले नीचे से ही बुजुर्ग को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ. इसके बाद सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया गया. टीम ने सुरक्षा के सभी इंतजाम करते हुए टंकी पर चढ़कर पुलिस ने बुजुर्ग से बातचीत शुरू की. काफी देर तक चली समझाइश के बाद आखिरकार बुजुर्ग ने पुलिस की बात मान गया और सुरक्षित नीचे उतर आया.

पारिवारिक विवाद के चलते टंकी पर चढ़ा बुजुर्ग (ETV Bharat Sikar)

पढ़ें: निर्माणाधीन पानी की टंकी से गिरकर 25 वर्षीय युवक की मौत, प्रतियोगी परीक्षाओं की कर रहा था तैयारी

पैसों के लेनदेन को लेकर मानसिक तनाव में था बुजुर्ग: लक्ष्मणगढ़ चौकी प्रभारी बालू राम ने बताया कि बुजुर्ग की पहचान मोहनलाल महला (65) पुत्र टोडाराम, निवासी हमीरपुरा, तहसील लक्ष्मणगढ़ के रूप में हुई है. रेस्क्यू पूरा होने के बाद पुलिस ने बुजुर्ग को अपने साथ लेकर आवश्यक कार्रवाई की. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बुजुर्ग पारिवारिक स्तर पर पैसों के लेनदेन को लेकर मानसिक तनाव में था. इसी वजह से उसने दोबारा यह कदम उठाया. हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और परिजनों से भी बातचीत की जा रही है. गौरतलब है कि 15 जुलाई को भी यही बुजुर्ग इसी पानी की टंकी पर चढ़ गया था. उस समय भी पुलिस, प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीम ने काफी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा था.

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