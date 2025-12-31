ETV Bharat / state

कैंसर के इलाज के नाम पर बुजुर्ग से 2 करोड़ की ठगी, हैदराबाद का आरोपी गिरफ्तार, चार दिन की पुलिस रिमांड

गुरुग्राम: कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है. नेपाली मूल की महिला और उसके साथी ने एक सीनियर सिटीजन को भरोसे के जाल में फंसाकर करीब 2 करोड़ 21 लाख रुपये ठग लिए. पैसे लौटाने के नाम पर फर्जी बैंक ट्रांजेक्शन के स्क्रीनशॉट भेज दिए. गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए हैदराबाद के रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है.

गुरुग्राम में बुजुर्ग से दो करोड़ से ज्यादा की ठगी: गुरुग्राम पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा-I ने इस हाई-प्रोफाइल ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए हैदराबाद से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर बुजुर्ग को मानसिक रूप से ब्लैकमेल कर मोटी रकम ऐंठी.

कैसे रचा गया ठगी का जाल? गुरुग्राम पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार, नेपाली मूल की महिला यांगजी शेरपा उर्फ यामा ने अपनी बहन के कैंसर इलाज का हवाला देकर मई 2024 से अप्रैल 2025 के बीच शिकायतकर्ता से लगातार पैसे लिए. भरोसा बनाए रखने के लिए कभी पैसे लौटाने का झांसा दिया गया, तो कभी फर्जी ट्रांजेक्शन के स्क्रीनशॉट भेजे गए. जब शिकायतकर्ता ने पैसे मांगने शुरू किए, तो महिला ने आत्महत्या करने तक की धमकी दे डाली.

महिला का पूरा नेटवर्क उजागर: पुलिस जांच में सामने आया कि जिस मोबाइल नंबर से महिला शिकायतकर्ता से बात करती थी, वो आरोपी अजहर अहमद के नाम पर था. पैसे जिस बैंक खाते में जमा हो रहे थे, वो महिला का था, लेकिन ठगी की रकम बाद में आरोपी ने अपने खाते में ट्रांसफर कर ली.