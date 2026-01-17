रूम हीटर से लगी घर में आग, जिंदा जला बुजुर्ग, घर के बाहर से लगा था ताला
लोगों ने बताया कि बुजुर्ग काफी देर तक घर के भीतर से मदद मांगते रहे. दरवाजे पर ताला होने की वजह से मदद नहीं मिली.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 17, 2026 at 6:47 PM IST
रायपुर:आमानाका थाना इलाके में आज एक दर्दनाक घटना घट गई. दरअसल, यहां 70 साल के बुजुर्ग राजकुमार गुप्ता की जिंदा जलने से मौत हो गई. बुजुर्ग घर में रूम हीटर लगाकर सोए थे. शक जताया जा रहा है कि रूम हीटर की वजह से कमरे में आग लग गई. कमरे की आग देखते ही देखते पूरे घर में फैल गई. बुजुर्ग ने घर के भीतर से काफी आवाज मदद के लिए लगाई, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर पाया.
जिस घर के भीतर आग लगी थी, उस घर के बाहर से दरवाजे पर ताला लगा था. बुजुर्ग का बेटा काम पर गया था और घर के बाहर से ताला लगाकर निकला था. ताला लगा होने के चलते लोग बुजुर्ग की मदद नहीं कर पाए. स्थानीय लोगों ने बताया कि आग इतनी भीषण थी कि दरवाजा तोड़ने का भी मौका नहीं मिला.
कमरे के बाहर से ताला लगा होने के चलते नहीं मिली मदद
मृतक बुजुर्ग का बेटा उरला के रोलिंग मिल में काम करता है. घटना की सूचना मिलते ही वो भागते हुए मौके पर पहुंचा. पुलिस ने शव को कमरे से बाहर निकालकर उसका पंचनामा किया है. पंचनामे की कार्रवाई के बाद डेडबॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. पीएम रिपोर्ट आते ही पुलिस ने शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया. घटना के बाद से इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है.
टाटीबंध इलाके में हुआ दर्दनाक हादसा
आमानाका थाना प्रभारी सुधांशु बघेल ने बताया कि "शनिवार की सुबह लगभग 7:30 बजे टाटीबंध के एक मकान में धुआं निकलने की सूचना प्राप्त हुई थी. इसके बाद पुलिस टीम वहां पहुंची तो ताला तोड़कर देखने से पता चला, कि 70 वर्षीय बुजुर्ग रूम हीटर से लगी आग की वजह से जिंदा जल गया.
बुजुर्ग की तबीयत खराब होने के साथ ही चलने फिरने में परेशानी थी. मृतक बुजुर्ग का बेटा घर के बाहर के गेट पर ताला लगाकर अपने काम में रोलिंग मिल चला गया था. इस बात की सूचना पुलिस को पड़ोसियों ने दी थी. गेट बंद होने की वजह से बुजुर्ग की आवाज तो मिल रही थी, लेकिन गेट में ताला बंद होने के कारण किसी से कोई सहयोग भी नहीं मिल पाया: सुधांशु बघेल, आमानाका थाना प्रभारी
मृतक के बाकी परिवारवाले मैहर गए थे
मृतक राजकुमार गुप्ता के घर में उनका बेटा भी साथ में रहता था. वह अपने घर के गेट पर ताला बंद करके अपना काम करने के लिए रोलिंग मिल चला गया. ठंड की वजह से 70 वर्षीय बुजुर्ग राजकुमार गुप्ता रूम हीटर चालू करके रूम के अंदर ही सो रहे थे. अचानक रूम हीटर में आग लगने की वजह से यह पूरी घटना हुई है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है. घर से धुआं निकलते देख पड़ोसियों ने इसकी सूचना मृतक बुजुर्ग के बेटे जितेंद्र गुप्ता और पुलिस सहित फायर ब्रिगेड की टीम को दी. लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. मृतक के बाकि परिवार वाले मैहर दर्शन के लिए गए हुए थे.