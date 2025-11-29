शाहजहांपुर में जिंदा जल गया बुजुर्ग; झोपड़ी में आग लगने के बाद गांव में मची चीख-पुकार
लंबे समय से बीमार चल रहा था बुजुर्ग, रात में खाना खाने के बाद झोपड़ी में सोया था, पुलिस कर रही जांच.
शाहजहांपुर : जिंदा जलकर बुजुर्ग की मौत हो गई. घटना शनिवार तड़के हुई. बुजुर्ग काफी समय से बीमार चल रहा था. घटना के बाद गांव में अफरातफरी मच गई. परिजनों समेत ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने के काफी प्रयास किए, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
घटना थाना कांट क्षेत्र के अलियापुर गांव की है. यहां रामपाल श्रीवास्तव (60) परिवार के साथ रहते थे. वह काफी समय से बीमार चल रहे थे. पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि शुक्रवार को रामपाल खाना खाने के बाद झोपड़ी में सोने चले गए थे. जबकि परिवार के अन्य सदस्य दूसरी घर में सो रहे थे.
इस दौरान शनिवार की तड़के किन्हीं कारणों से झोपड़ी में आग लग गई. आग की लपटें देखकर गांव में चीख-पुकार मच गई. मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. दूसरे घर में सो रहे परिवार के लोग भी बाहर आ गए. उन्होंने बाल्टी आदि में पानी लेकर आग पर आग पाने के प्रयास शुरू कर दिए. गांव के लोगों ने भी काफी कोशिशें कीं. इसके बावजूद आग नहीं बुझ पाई.
इससे झोपड़ी में सो रहे रामपाल जिंदा जल गए. घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. एसपी ने बताया कि जले हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, आग कैसे लगी, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस घटना से जुड़े से सभी बिंदुओं की जांच कर रही है.
वहीं घटना के बाद परिजनों में चीख-पुकार मची हुई है. सभी का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना को लेकर ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं हैं. परिजन भी आग लगने की इस घटना से हैरान हैं.
मेरठ में जिंदा जल गया था कांस्टेबल : हाल ही में 19 नवंबर को मेरठ में भी ऐसी ही घटना हुई थी. सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हेड कांस्टेबल की जिंदा जलकर मौत हो गई थी. सिविल लाइन थाने में तैनात हेड कांस्टेबल विभोर कुमार 2011 में पुलिस में भर्ती हुए थे. वह शर्मा नगर में किराए पर रहते थे. रात में अचानक घर में आग लग गई थी. इससे विभोर की मौत हो गई थी. जल चुके पुलिसकर्मी के शव को मोर्चेरी भेजा गया था.
