ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या, प्रेमी के साथ मिलकर नातिन ने उतारा मौत के घाट, सबूत मिटाने के लिए शव को जलाया

प्यार में अंधी नातिन ने पार की हैवानियत की हदें, पुलिस ने किया गिरफ्तार

फिरोजाबाद में बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या
फिरोजाबाद में बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 5:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद: जनपद में 24 जून की रात में एक बुजुर्ग की हत्या कर शव को जला दिया गया था. पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात की गुत्थी सुलझा ली है. बुजुर्ग हत्याकांड को परिवार के ही एक सदस्य ने अंजाम दिया था. हत्या की वजह प्रेम प्रसंग को बताया जा रहा है.

प्यार के लिए नातिन बनी शैतान: गांव मोहम्मदाबाद निवासी ब्रह्ह्मऋषि उर्फ नरेंद्र पाल सिंह की चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी गयी थी, और शव को जला दिया गया था. शुरुआत में तो यह घटना महज हादसा लग रही थी, क्योंकि घटनास्थल के समीप ही बिजली का एक तार टूटा पड़ा था. पुलिस तहकीकात में खुलासा हुआ कि, नातिन अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहती थी. बुजुर्ग ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी. इसके बाद नातिन हैवान बन गई और उसकी जान ले ली.

शव जलाने वाली नातिन और उसका प्रेमी गिरफ्तार
शव जलाने वाली नातिन और उसका प्रेमी गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रेमी के साथ मिलकर रिश्तों का कत्ल: बुजुर्ग की पत्नी ने शिकोहाबाद थाना के डाहिनी निवासी विपिन के खिलाफ पुलिस में शिकायत की. पुलिस ने विपिन को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने हत्या का गुनाह कबूल कर लिया. विपिन ने बताया उसका प्रेम- प्रसंग मृतक ब्रह्ह्मऋषि की नातिन से चल रहा था. दोनों शादी भी करना चाह रहे थे, लेकिन ब्रह्ह्मऋषि शादी में बाधक बन रहे थे. इसी वजह से नातिन के कहने पर उसने चाकू से हत्या से कर शव को जला दिया.

दोनों आरोपी गिरफ्तार: प्रेमी विपिन के कबूलनामे के बाद पुलिस ने नातिन को गिरफ्तार कर लिया है. दूसरे आरोपी विपिन को एफएच मेडिकल कॉलेज के पीछे टॉवर के पास बन्ना रोड़ से गिरफ्तार किया गया. दोनों अब सलाखों के पीछे हैं.

यह भी पढ़ें: फिरोजाबाद में पति ने धारदार हथियार से की पत्नी की हत्या, नशे की लत ने बनाया शैतान

यह भी पढ़ें: फिरोजाबाद में खुद को दारोगा बताकर ठगी करने वाला जालसाज गिरफ्तार

TAGGED:

FIROZABAD CRIME NEWS
GRANDDAUGHTER AND LOVER ARREST
फिरोजाबाद में बुजुर्ग की हत्या
MURDER OVER LOVE AFFAIR
FIROZABAD POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.