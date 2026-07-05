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फिरोजाबाद में बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या, प्रेमी के साथ मिलकर नातिन ने उतारा मौत के घाट, सबूत मिटाने के लिए शव को जलाया

फिरोजाबाद में बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या ( Photo Credit: ETV Bharat )