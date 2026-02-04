ETV Bharat / state

बाड़मेर में बुजुर्ग से बेरहमी से मारपीट, युवक ने जूते से पीटा, लात मारकर निकाला

बाड़मेर : राजस्थान के बाड़मेर में एक बुजुर्ग के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. एक युवक गाली-गलौच करते हुए बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बेरहमी से जूते-लात से मारपीट की घटना को अंजाम दिया. घटना के पीछे बकरियों को लेकर आपसी विवाद की बात सामने आ रही है. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार करके मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. जिले के गडरारोड थाना क्षेत्र के हमीपुरा गांव की 31 जनवरी की यह घटना बताई जा रही है, जिसका वीडियो सामने आया है.

गडरारोड थानाधिकार मुकुंनदान के मुताबिक 50 वर्षीय बुजुर्ग शेरू खान निवासी लाले का तला गडरारोड ने मंगलवार शाम को रिपोर्ट दी थी. इसमें भंवरपुरी (30) पुत्र शिवपुरी निवासी हीरपुरा पर मारपीट का आरोप है. मामले में भंवरपुरी को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है. बुजुर्ग व्यक्ति 31 जनवरी को भंवरपुरी के घर पर पहुंचा था. इस दौरान बकरियों को लेकर विवाद हो गया. इस पर भंवरपुरी ने जमीन पर बैठे बुजुर्ग को जूते से सिर पर मारना शुरू कर दिया.