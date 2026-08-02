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महराजगंज में लाठी से पीट-पीटकर बुजुर्ग की हत्या, अमरूद तोड़ने का किया था विरोध, हिरासत में आरोपी महिला

महराजगंज : श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के धरमौली गांव में अमरूद तोड़ने को लेकर हुए मामूली विवाद में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. पड़ोस के बच्चों को अमरूद तोड़ने से मना करने पर हुई कहासुनी के बाद महिला ने कथित तौर पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के धरमौली गांव में रविवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई, जब अमरूद तोड़ने को लेकर हुए विवाद में 70 वर्षीय मुखलाल शर्मा की मौत हो गई. मुखलाल शर्मा अपने घर पर अकेले मौजूद थे. इसी दौरान पड़ोस का तीन वर्षीय बच्चा उनके दरवाजे पर लगे अमरूद के पेड़ से फल तोड़ने लगा. बुजुर्ग ने बच्चे को ऐसा करने से मना किया, जिसके बाद उसकी मां मौके पर पहुंच गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई. आरोप है कि महिला ने गुस्से में लाठी से मुखलाल शर्मा के सिर पर वार कर दिया. गंभीर चोट लगने से वह मौके पर ही गिर पड़े. परिजन उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.