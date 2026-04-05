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बलरामपुर में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या; पाइप को लेकर हुआ था विवाद, दो अन्य घायल

क्षेत्राधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

मौके पर जांच करते पुलिस के अधिकारी, बुजुर्ग की फाइल फोटो (इनसेट)
मौके पर जांच करते पुलिस के अधिकारी, बुजुर्ग की फाइल फोटो (इनसेट) (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 5:55 PM IST

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बलरामपुर : जिले के श्रीदतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मामूली विवाद में बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है. आरोप है कि विवाद में बचाने के लिए मौके पर पहुंची एक महिला समेत दो लोगों को गंभीर चोटें आईं हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.


पुलिस के मुताबिक, पीड़ित का आरोप है कि बभनी गांव में शनिवार को जुबेर नामक युवक खेत की सिंचाई के बाद पड़ोसी को पाइप वापस करने गया था. इस दौरान पाइप कम होने की बात को लेकर पड़ोसी से जुबेर की कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर मौजूद कुछ युवक वहां पहुंच गए.

आरोप है कि मौके पर मौजूद युवक जुबेर को पीटने लगे. शोर सुनकर बचाने के लिए गए जुबेर के पिता निजामुद्दीन (71) मौके पर पहुंच गये. आरोप है कि युवकों ने लाठी-डंडे से उन पर भी हमला कर दिया. हमले में निजामुद्दीन गम्भीर रूप से घायल होकर गिर पड़े.

उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. जुबेर को बचाने के लिए दौड़ी एक महिला को भी पीट पीटकर घायल कर दिया गया. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही श्रीदतगंज थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंच कर दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया.

उतरौला के पुलिस क्षेत्राधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है. रिपोर्ट मिलने पर विधिक कार्यवाही की जाएगी. उन्होंने बताया कि गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.


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