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बलरामपुर में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या; पाइप को लेकर हुआ था विवाद, दो अन्य घायल

बलरामपुर : जिले के श्रीदतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मामूली विवाद में बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है. आरोप है कि विवाद में बचाने के लिए मौके पर पहुंची एक महिला समेत दो लोगों को गंभीर चोटें आईं हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.



पुलिस के मुताबिक, पीड़ित का आरोप है कि बभनी गांव में शनिवार को जुबेर नामक युवक खेत की सिंचाई के बाद पड़ोसी को पाइप वापस करने गया था. इस दौरान पाइप कम होने की बात को लेकर पड़ोसी से जुबेर की कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर मौजूद कुछ युवक वहां पहुंच गए.

आरोप है कि मौके पर मौजूद युवक जुबेर को पीटने लगे. शोर सुनकर बचाने के लिए गए जुबेर के पिता निजामुद्दीन (71) मौके पर पहुंच गये. आरोप है कि युवकों ने लाठी-डंडे से उन पर भी हमला कर दिया. हमले में निजामुद्दीन गम्भीर रूप से घायल होकर गिर पड़े.