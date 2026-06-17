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कूड़े के विवाद में क्रूरता: मुंडावर में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या, 12 जून को दी थी शिकायत, पुलिस पर लापरवाही का आरोप

थाने के सामने धरने पर बैठे लोग ( ETV Bharat Khairthal )