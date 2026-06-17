कूड़े के विवाद में क्रूरता: मुंडावर में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या, 12 जून को दी थी शिकायत, पुलिस पर लापरवाही का आरोप
आरोपी अपने साथियों के साथ आया और बुजुर्ग को बाइक से गिराकर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई.
Published : June 17, 2026 at 2:46 PM IST
खैरथल: जिले के मुंडावर थाना क्षेत्र के बासनी गांव में मंगलवार शाम को कूड़ा डालने और ईंधन डालने के विवाद ने खूनी रूप ले लिया. मंगलवार देर शाम आधा दर्जन लोगों ने एक बुजुर्ग को घेरकर लात-घूंसों से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक के परिजन और ग्रामीण बुधवार को मुंडावर थाने पहुंच गए और पुलिस-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. उन्होंने कुछ समय के लिए थाने के सामने मुख्य मार्ग पर बैरिकेड्स लगाकर जाम भी लगा दिया. बुधवार दोपहर तक ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा था.
पुलिस को दी थी शिकायत, लेकिन नहीं हुआ मामला दर्ज और हो गया बड़ा कांड: मृतक के परिजनों और ग्रामीण मुकेश कुमार ने आरोप लगाया कि 12 जून को दोनों के बीच विवाद हुआ था. परिजनों ने उसी दिन हमले की आशंका को लेकर पुलिस व प्रशासन को लिखित सूचना दी थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई. ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. परिजनों ने कहा कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक शव का न तो अंतिम संस्कार किया जाएगा और न ही अन्य अंतिम प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी. सूचना मिलने पर किशनगढ़बास डीएसपी लालसिंह यादव मुंडावर थाने पहुंचे और ग्रामीणों व परिजनों से बातचीत कर मामले की जानकारी ली.
पढ़ें: उधार दिए रुपए मांगने पर CA ने की दोस्त की हत्या, कार में शव रखकर घूमता रहा, गुमशुदगी का स्टेटस भी लगाया
किशनगढ़बास डीएसपी लालसिंह ने बताया कि क्षेत्र के बासनी गांव में देर रात एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, जिसमें परिजन दूसरी पार्टी पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं. मामले में जांच की जा रही है. साथ ही मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा ताकि पूरे मामले का पता चल सके. परिजनों को डीएसपी ने आश्वासन दिया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया.
बाइक से गिराया, फिर घेरकर की मारपीट: डीएसपी ने बताया कि बासनी निवासी 60 वर्षीय किसान बृजकिशोर योगी और गांव के ही राकेश उर्फ टिंकू के बीच एक स्थान पर कूड़ा डालने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसको लेकर मंगलवार शाम राकेश अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और पहले बृजकिशोर को बाइक से गिरा दिया. इसके बाद उसे घेरकर लात-घूंसों से हमला कर दिया. गंभीर हालत में उन्हें मुंडावर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद आरोपी राकेश उर्फ टिंकू और उसके साथी फरार हो गए. पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है.
इसे भी पढ़ें- उधार दिए रुपए मांगने पर CA ने की दोस्त की हत्या, कार में शव रखकर घूमता रहा, गुमशुदगी का स्टेटस भी लगाया