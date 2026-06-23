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गिरिडीह में वृद्ध की पीट-पीटकर हत्या, ट्रैक्टर चलवाने का करता था काम, जांच में जुटी पुलिस

गिरिडीह: जिले में एक वृद्ध की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी है. मृतक की पहचान 60 वर्षीय वासुदेव मंडल के रूप में हुई है. घटना डुमरी थाना इलाके के बड़कीबेरगी पंचायत अंतर्गत जन्मबेडा गांव की है. जबकि मृतक डुमरी थाना इलाके के ससारखो पंचायत अंतर्गत बसगोहरा गांव का रहने वाला था. घटना मंगलवार की सुबह लगभग 4 बजे की बतायी जा रही है.

मृतक के गांव के लोगों और परिजनों के अनुसार बासुदेव का ट्रेक्टर है. वह ट्रेक्टर चलवाने का काम करता था. हर सुबह लगभग 3 बजे वह घर से निकलता था और ड्राइवर लेकर आता था. मंगलवार की सुबह भी वह अपनी बाइक लेकर घर से निकला. कुछ घंटे के बाद यह सूचना मिली की बासुदेव की लाश जन्मबेडा में पड़ी हुई है.

जानकारी देते एसडीपीओ (ईटीवी भारत)

बेरहमी से की गई हत्या

इधर शव देखने के बाद परिजनों का कहना है कि बासुदेव की हत्या काफी बेरहमी से की गई है. संभवतः डंडा और अन्य भारी औजार से उसकी पिटाई की गई है. मृतक के प्राइवेट अंग में भी चोट करने की बात लोग काह रहे हैं. घरवालों का यह भी कहना है कि संभवतः बासुदेव की हत्या जमीन विवाद में की गई होगी. घरवालों ने हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की है.