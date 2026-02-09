ETV Bharat / state

बिहार में फ्री फायर गेम खेलने से रोका तो पीट-पीटकर मार डाला

गया में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. एक बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है. आगे पढ़ें पूरी खबर

MURDER IN GAYA
गया में बुजुर्ग की हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 9, 2026 at 7:15 PM IST

2 Min Read
गया : बिहार के गया में बड़ी घटना सामने आई है. मोबाइल से फ्री फायर गेम खेलने का नशा क्या होता है, यह विष्णुपद थाना क्षेत्र के संगम गली में हुई हत्या की घटना में सामने आई है. यहां एक बुजुर्ग की महज इसलिए हत्या कर दी गई, क्योंकि उसने फ्री फायर गेम खेल रहे लड़कों को टोका था. इस हत्या की घटना के बाद पुलिस ने मामले में दो को पकड़ा है. दोनों नाबालिग बताए जाते हैं.

फ्री फायर गेम खेलने से मना किया तो मिली मौत : बताया जाता है कि कुछ लड़के मोहल्ले में फ्री फायर गेम खेल रहे थे. घर के बगल में हल्ला होने पर इसका 60 वर्षीय अर्जुन मांझी ने विरोध किया, तो सभी उस पर टूट पड़े. धक्का-मुक्की करते हुए मारपीट करने लगे. फ्री फायर गेम खेल रहे लड़कों को की मारपीट से वृद्ध की मौके पर ही जान चली गई.

MURDER IN GAYA
परिवार में पसरा मातम (ETV Bharat)

पुलिस ने दो को पकड़ा : घटना की जानकारी के बाद विष्णुपद थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को पकड़ लिया, जबकि दो अन्य फरार हो गए. बताया जा रहा है कि चार किशोर मिलकर मोबाइल से फ्री फायर गेम खेल रहे थे. इसी बीच बुजुर्ग का टोकना इन्हें बर्दाश्त से बाहर हुआ. ये चारों मोबाइल से फ्री फायर गेम खेलने में इतने मशगूल थे कि उन्होंने बुजुर्ग की धक्का मुक्की करते हुए पीटकर हत्या कर दी.

''इस तरह की घटना सामने आई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है.''- परमानंद लाल कर्ण, विष्णुपद थानाध्यक्ष

मृतक के परिवार वालों ने क्या कहा? : मृतक अर्जुन मांझी राजमिस्त्री का काम करते थे. मृतक की बड़ी बहू रिंकी देवी ने बताया कि यहां लड़के दिन-रात फ्री फायर गेम खेलते रहते हैं. इसी क्रम में कल देर रात मेरे ससुर ने चारों लड़कों को मना किया, तो सभी ने मिलकर उनके साथ धक्का मुक्की की और मारपीट करने लगे. इससे उनके सिर में गंभीर चोट लगी और फिर उनकी मौत हो गई. डॉक्टर के यहां ले जाने पर मौत की पुष्टि हुई.

