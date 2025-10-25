ETV Bharat / state

आगरा में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या; तेज रफ्तार बाइक चलाने पर किया था विरोध, चार आरोपी गिरफ्तार

जगदीशपुरा थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 9:06 PM IST

2 Min Read
आगरा : जिले के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक चलाने का विरोध करने पर दबंगों ने पीट-पीटकर बुजुर्ग की हत्या कर दी. दबंगों ने विरोध करने पर बुजुर्ग के परिजनों के साथ भी मारपीट की. बुजुर्ग की मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है. जगदीशपुर थाना पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामला शुक्रवार रात का है.

जगदीशपुरा क्षेत्र के लक्ष्मी नगर निवासी बुजुर्ग पप्पू माहौर (60) की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है. बेटे लेखराज का आरोप है कि पिता पप्पू माहौर शुक्रवार रात अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी पड़ोसी किराएदार पवन कुमार अपनी बाइक तेज रफ्तार चलाकर गया था. जिस पर पिता ने विरोध जताया था. यह बात पवन को नागवार गुजरी.

बेटे का आरोप है कि पड़ोसी पवन कुमार ने गाली गलौज की और पिता से भिड़ गया. पवन ने गुस्से में अपने 20 से 25 साथियों को बुला लिया. सभी ने घर पर लाठी डंडे से हमला कर दिया. बुजुर्ग पिता पप्पू माहौर के साथ मारपीट की. बचाव में आए परिवार के अन्य सदस्य आए तो उन्हें भी पीटा. आरोपियों ने जमकर पथराव भी किया.

बेटे का आरोप है कि मारपीट और सिर में ईंट के प्रहार से बुजुर्ग पिता फर्श पर गिर पड़े और खून से लहूलुहान हो गए. जिस पर परिजन उन्हें एसएन इमरजेंसी लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने चार आरोपी किए गिरफ्तार : जगदीशपुरा थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि आरोपी पवन और उसके साथियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने चार आरोपियों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है.

यह भी पढ़ें : बाराबंकी में किशोरी की धारदार हथियार से हत्या; सौतेला पिता मानता था रंजिश, आरोपी गिरफ्तार

