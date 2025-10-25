ETV Bharat / state

आगरा में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या; तेज रफ्तार बाइक चलाने पर किया था विरोध, चार आरोपी गिरफ्तार

आगरा : जिले के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक चलाने का विरोध करने पर दबंगों ने पीट-पीटकर बुजुर्ग की हत्या कर दी. दबंगों ने विरोध करने पर बुजुर्ग के परिजनों के साथ भी मारपीट की. बुजुर्ग की मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है. जगदीशपुर थाना पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामला शुक्रवार रात का है.

जगदीशपुरा क्षेत्र के लक्ष्मी नगर निवासी बुजुर्ग पप्पू माहौर (60) की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है. बेटे लेखराज का आरोप है कि पिता पप्पू माहौर शुक्रवार रात अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी पड़ोसी किराएदार पवन कुमार अपनी बाइक तेज रफ्तार चलाकर गया था. जिस पर पिता ने विरोध जताया था. यह बात पवन को नागवार गुजरी.

बेटे का आरोप है कि पड़ोसी पवन कुमार ने गाली गलौज की और पिता से भिड़ गया. पवन ने गुस्से में अपने 20 से 25 साथियों को बुला लिया. सभी ने घर पर लाठी डंडे से हमला कर दिया. बुजुर्ग पिता पप्पू माहौर के साथ मारपीट की. बचाव में आए परिवार के अन्य सदस्य आए तो उन्हें भी पीटा. आरोपियों ने जमकर पथराव भी किया.