लोहरदगा में वृद्ध पर डायन-बिसाही का आरोप लगा कर पिटाई, गंभीर हालत में नदी के किनारे फेंका

लोहरदगा में अंधविश्वास की वजह से एक बुजुर्ग की पिटाई कर दी गई. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

SUPERSTITION CASE IN LOHARDAGA
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 8, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
लोहरदगा: जिला में फिर एक बार अंधविश्वास के चक्कर में एक वृद्ध की जान लेने की कोशिश की गई. वृद्ध की बुरी तरह से पिटाई करने के बाद उसे नदी के तट पर फेंक दिया गया. समय पर पुलिस को सूचना मिल गई. जिसके बाद घायल अवस्था में वृद्ध को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. अब मामला पुलिस तक पहुंच गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है.

वृद्ध पर तंत्र-मंत्र करने का आरोप

मामला पूरी तरह से अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है. पुलिस मामले में अब जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है. जिला के कुडू थाना क्षेत्र के सिंजो नवाटोली गांव में एक वृद्ध को बीती रात डायन-बिसाही के आरोप में कई लोगों ने जमकर पीटा, जिससे वृद्ध के सिर और चेहरे में गंभीर चोटें आई हैं. वृद्ध को पुलिस की मदद से इलाज के लिए कुडू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल लाया गया.

ग्रामीणों ने आरोप लगाया

पुलिस को दिए आवेदन में वृद्ध ने कहा कि गांव में एक व्यक्ति सहदेव भगत की मौत हो गई थी. अंतिम संस्कार में कुडू थाना क्षेत्र के 65 वर्षीय नवल किशोर उरांव भी शामिल हुए थे. अंतिम संस्कार से घर लौटने के बाद रात लगभग 10-11 बजे गांव की दो महिलाओं ने नवल किशोर उरांव को घर से बुलाया और झखरा पूजा स्थल के पास ले गई. जहां पर कथित रुप से कई ग्रामीण मौजूद थे. वहां पर ग्रामीणों ने नवल किशोर उरांव पर सहदेव भगत की मौत के लिए तंत्र-मंत्र करने का आरोप लगाया.

प्राथमिकी के लिए दिया आवेदन

इसके बाद ग्रामीणों ने लाठी, डंडे, पत्थर आदि से उस पर हमला कर दिया. जिससे नवल किशोर उरांव गंभीर रुप से घायल हो गए. इसके बाद ग्रामीण नवल किशोर उरांव को उठा कर कोयल नदी की ओर ले गए. इसी बीच किसी ने कुडू थाना पुलिस को सूचना दे दी. पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंच कर नवल किशोर उरांव को तत्काल इलाज के लिए कुडू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. मामले में नवल किशोर उरांव ने कई नामजद और अज्ञात ग्रामीणों के विरुद्ध प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है.

पुलिस मामले में जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है. जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. अजित कुमार, थाना प्रभारी

जादू टोने का मामला
कुडू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
A CASE OF WITCHCRAFT
WITCHCRAFT IN LOHERDAGA
SUPERSTITION CASE IN LOHARDAGA

