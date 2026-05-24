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71 वर्षीय बुजुर्ग ने बहू समेत तीन लोगों पर हत्या की कोशिश का लगाया आरोप, पड़ताल में जुटी पुलिस

रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग ने बहू समेत दो लोगों पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है.

elderly man allegations
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 24, 2026 at 12:58 PM IST

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रुद्रपुर: ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में 71 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी पुत्रवधू, किराएदार और उसके साथी पर प्रताड़ना, जान से मारने की धमकी और हत्या की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर बुजुर्ग ने न्यायालय की शरण ली, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र निवासी 71 वर्षीय बुजुर्ग ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपनी पुत्रवधू , किराएदार और उसके साथी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है. प्रार्थना पत्र में बुजुर्ग ने बताया कि उनके दो पुत्र थे, जिनमें छोटे पुत्र की वर्ष 2023 में मृत्यु हो चुकी है. बड़े पुत्र अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं. बुजुर्ग के अनुसार, उनके मकान के निचले हिस्से में एक व्यक्ति ने किराये पर दुकान लेकर ईरिक्शा एजेंसी संचालित कर रखी थी.

बेटे की मृत्यु के बाद उनकी पुत्रवधू की उससे नजदीकियां बढ़ने लगी. बुजुर्ग का आरोप है कि इसके बाद ईरिक्शा एजेंसी संचालक ने किराया देना बंद कर दिया और वह तथा उनकी पुत्रवधू मिलकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे. इसी दौरान एक और युवक, जो इंश्योरेंस का काम करता है, का भी घर में आना-जाना बढ़ गया. बुजुर्ग का आरोप है कि तीनों लोग उन्हें घर से निकालने की साजिश रच रहे थे और खाने में जहर देकर मारने तक की धमकी देते थे.

प्रार्थना पत्र के अनुसार, जब उन्होंने ईरिक्शा एजेंसी संचालक से दुकान खाली करने या किराया देने की बात कही तो उसे लेकर विवाद बढ़ गया. आरोप है कि ईरिक्शा एजेंसी संचालक ने उन्हें धमकी दी कि यदि दुकान खाली करने को कहा तो वह उनकी बहू से कहकर खाने में जहर मिलवा देगा. वहीं जब बुजुर्ग ने ईरिक्शा एजेंसी संचालक के पिता से शिकायत की तो उन्होंने भी कथित रूप से गोली मारने की धमकी दी. बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि 8 मार्च की रात बहू, ईरिक्शा एजेंसी संचालक और युवक उनके कमरे में घुसकर हमला किया. आरोप है कि उनका गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई, जिससे वह बेहोश हो गए.

बुजुर्ग का कहना है कि आरोपियों ने उन्हें मृत समझकर सड़क पर फेंक दिया. होश आने पर उन्होंने खुद को सड़क पर पड़ा पाया. पीड़ित का कहना है कि वह एक वरिष्ठ नागरिक हैं और दाल-चावल का ठेला लगाकर किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं. उन्होंने थाना ट्रांजिट कैंप और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. मामले में ट्रांजिट कैंप थाना के उप निरीक्षक महेश कांडपाल ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और विवेचना प्रचलित है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

दहेज प्रताड़ना के आरोप में केस दर्ज: रुद्रपुर से घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का गंभीर मामला सामने आया है. एक विवाहिता ने अपने पति, सास और ससुर पर मारपीट, दहेज उत्पीड़न और फांसी लगाकर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है. पीड़िता की तहरीर के आधार पर रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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