कोडरमा में गैस टैंकर ने सवारी गाड़ी को मारी टक्कर, एक की मौत, 10 घायल

Published : March 1, 2026 at 11:56 AM IST

कोडरमा: जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत उरवां मोड़ के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, हादसे में एक वृद्ध की मौत हो गई. इस घटना में 10 अन्य लोग घायल हो गए हैं. हादसा उस समय हुआ जब हजारीबाग से कोडरमा होते हुए बिहार की ओर जा रहा एक एलपीजी टैंकर अचानक अनियंत्रित हो गया. टैंकर अनियंत्रित होकर सवारी गाड़ी से टकरा गई.

घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शी जानकारी देते हुए (ईटीवी भारत)

गैस टैंकर और सवारी गाड़ी में टक्कर

जानकारी के अनुसार झुमरी तिलैया से सवारी लेकर एक वाहन तिलैया डैम की ओर जा रहा था. इस दौरान जैसे ही सवारी गाड़ी उरवां मोड़ के पास पहुंची, सामने से आ रहा एलपीजी टैंकर अचानक दूसरे लेन में घुस गया और अपना नियंत्रण खो बैठा. टैंकर पहले सवारी गाड़ी से टकराया, इसके बाद फुटपाथ पर दुकान लगाए हुए कई दुकानदारों को अपनी चपेट में ले लिया. इस दौरान कुछ मोटरसाइकिल सवार भी टैंकर की चपेट में आ गए. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

इधर सूचना मिलते ही चंदवारा थाना की पेट्रोलिंग पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को सदर अस्पताल कोडरमा भेजा गया. इलाज के दौरान 70 वर्षीय रूपलाल सिंह की मौत हो गई है. जबकि अन्य घायलों का इलाज किया जा रहा है. घटना के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया है. फिलहाल पुलिस ने टैंकर को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश में छापेमारी कर की जा रही है.

