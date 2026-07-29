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उदयपुर में सेटबैक विवाद ने ली जान: बुजुर्ग फाइनेंसर की हत्या, परिजनों के विरोध के बाद अवैध निर्माण ध्वस्त

उदयपुर: प्रतापनगर थाना क्षेत्र के ओस्तवाल नगर में सेटबैक विवाद को लेकर हुई बुजुर्ग की हत्या के बाद बुधवार को शहर में तनावपूर्ण माहौल बन गया. घटना से आक्रोशित लोग और परिजन महाराणा भूपाल चिकित्सालय की मोर्चरी के बाहर एकत्र हो गए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, सख्त कानूनी कार्रवाई तथा मुख्य आरोपी के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए. प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा.

यूडीए तहसीलदार विजय रेगर ने बताया कि ओस्तवाल नगर निवासी 68 वर्षीय फाइनेंसर सागरमल मेहता का पड़ोसियों से लंबे समय से सेटबैक को लेकर विवाद चल रहा था. आरोप है कि मंगलवार देर रात विवाद इतना बढ़ गया कि तीन युवकों ने उन पर लाठी-डंडों और घूंसों से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल मेहता की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और समाज में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया.

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस (ETV Bharat Udaipur)

बुधवार सुबह बड़ी संख्या में समाज जन एमबी अस्पताल पहुंचे और पुलिस, प्रशासन व यूडीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि मुख्य आरोपी द्वारा किए गए अवैध निर्माण की शिकायतें पहले भी कई बार की गई थीं, लेकिन यूडीए ने समय रहते कार्रवाई नहीं की. अवैध निर्माण हटाया जाता तो विवाद इतना नहीं बढ़ता और एक बुजुर्ग की जान बच सकती थी.