ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी जिले में बुजुर्ग किसान की चाकू से गोदकर हत्या, शव ले जा रही पुलिस को ग्रामीणों ने दौड़ाया

परिजनों की पुलिस से हुई नोकझोंक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : सदर कोतवाली क्षेत्र के मथना गांव में मवेशियों के लिए चारा लेने गए बुजुर्ग किसान शिवसागर वर्मा की अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी. सड़क किनारे खून से लथपथ शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई. घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों को ग्रामीणों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा.

परिजनों ने जनवरी में मृतक के भाई पर हुए जानलेवा हमले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया. मामले को लेकर पुलिस और परिजनों के बीच कई बार तीखी नोकझोंक हुई. पुलिस शव को कब्जे में लेकर जाने लगी तो ग्रामीणों ने दौड़ा लिया. फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है.

पुलिस को करना पड़ा ग्रामीणों के आक्रोश का सामना. (Video Credit; ETV Bharat) मथना गांव निवासी शिवसागर वर्मा शनिवार सुबह अपने खेत में मवेशियों के लिए चारा लेने गए थे. देर शाम तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजन चिंतित थे. इसी बीच देर शाम वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने सड़क किनारे उनका शव लहूलुहान हालत में पड़ा देखा और परिजनों को सूचना दी. सूचना मिलते ही मृतक की बेटी अनीता वर्मा और अन्य परिजन घटनास्थल पर पहुंचे. शिवसागर वर्मा का शव देखकर परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों के मुताबिक, अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार और चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी. वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया. घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग, अपर पुलिस अधीक्षक, सदर कोतवाली पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की. मृतक के भाई सुनील वर्मा ने आरोप लगाया कि 19 जनवरी 2026 को उन पर भी अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला किया था. इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनका इलाज अभी भी जारी है. सुनील वर्मा बताया, घायल अवस्था में सदर कोतवाली पुलिस से लेकर पुलिस अधीक्षक तक शिकायत की थी, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और न ही आजतक पता चला कि किसने हमला किया था. विधायक ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात. (Photo Credit; ETV Bharat)