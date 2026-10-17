लखीमपुर खीरी जिले में बुजुर्ग किसान की चाकू से गोदकर हत्या, शव ले जा रही पुलिस को ग्रामीणों ने दौड़ाया
सड़क किनारे खून से लथपथ शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई. पुलिस अधिकारियों को ग्रामीणों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 10:27 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 10:55 PM IST
लखीमपुर खीरी : सदर कोतवाली क्षेत्र के मथना गांव में मवेशियों के लिए चारा लेने गए बुजुर्ग किसान शिवसागर वर्मा की अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी. सड़क किनारे खून से लथपथ शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई. घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों को ग्रामीणों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा.
परिजनों ने जनवरी में मृतक के भाई पर हुए जानलेवा हमले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया. मामले को लेकर पुलिस और परिजनों के बीच कई बार तीखी नोकझोंक हुई. पुलिस शव को कब्जे में लेकर जाने लगी तो ग्रामीणों ने दौड़ा लिया. फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है.
मथना गांव निवासी शिवसागर वर्मा शनिवार सुबह अपने खेत में मवेशियों के लिए चारा लेने गए थे. देर शाम तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजन चिंतित थे. इसी बीच देर शाम वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने सड़क किनारे उनका शव लहूलुहान हालत में पड़ा देखा और परिजनों को सूचना दी. सूचना मिलते ही मृतक की बेटी अनीता वर्मा और अन्य परिजन घटनास्थल पर पहुंचे.
शिवसागर वर्मा का शव देखकर परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों के मुताबिक, अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार और चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी. वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया. घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग, अपर पुलिस अधीक्षक, सदर कोतवाली पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की.
मृतक के भाई सुनील वर्मा ने आरोप लगाया कि 19 जनवरी 2026 को उन पर भी अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला किया था. इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनका इलाज अभी भी जारी है. सुनील वर्मा बताया, घायल अवस्था में सदर कोतवाली पुलिस से लेकर पुलिस अधीक्षक तक शिकायत की थी, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और न ही आजतक पता चला कि किसने हमला किया था.
परिजनों का आरोप है कि यदि जनवरी में हुए हमले के मामले में समय रहते कार्रवाई की गई होती, तो शायद शिवसागर वर्मा की हत्या की घटना को रोका जा सकता था. शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध कर दिया. पुलिस के खिलाफ नाराजगी करते हुए लोगों ने जमकर हंगामा किया.
परिजनों का आरोप है कि पुलिस उनकी सहमति के बिना शव को जबरन लेकर चली गई. इस दौरान शव ले जा रही वैन और पुलिसकर्मियों को भी ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा. कई बार पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक हुई. घटनास्थल पर पहुंचे सदर विधायक योगेश वर्मा ने भी मामले की जानकारी ली.
सीओ सिटी महक शर्मा ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है. पुलिस घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है.
यह भी पढ़ें : यूपी में रसोइयों को योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट, मानदेय 1000 बढ़ा, हर महीने 3 हजार मिलेंगे