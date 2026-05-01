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मेरठ में घर में सो रहे बुजुर्ग किसान की गोलियों से भूनकर हत्या, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस

मेरठ: जिले के जानीखुर्द स्थित गांव रसूलपुर धौलड़ी में देर रात 72 वर्षीय बुजुर्ग किसान की हत्या कर दी गई. इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई. पुलिस पड़ताल में जुट गई है. पुलिस की टीमें हत्यारों की तलाश कर रही है. एसपी देहात अभिजीत कुमार भी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच की.



जानकारी के मुताबिक मेरठ जिले के जाने खुर्द थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर ढोलरी में 72 वर्षीय बुजुर्ग एजाज किसान रहते थे. उनके 5 बेटे हैं. वे अपने तीसरे मंझले बेटे मैराज के साथ रहते थे. गुरुवार रात एजाज घर में सो रहे थे. रात में अचानक फायरिंग हुई. इसके बाद हत्यारे फरार हो गए. परिवार के सदस्य और पड़ोसी गोलियों की आवाज सुनकर पहुंचे. एजाज खून से लथपथ हालत में बिस्तर पर पड़े थे. उनके माथे और सीने पर गोलियां मारी गई थीं. उनकी मौत हो गई. इस घटना से एक तरफ जहां परिवार में मातम पसर गया वहीं दूसरी तरफ गांव में सनसनी फैल गई.



उनका बेटा एजाज मस्जिद गया हुआ था. घटना से परिवार में कोहराम मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है. एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि इस पूरी घटना के बाद पुलिस की चार टीमों का गठन किया गया. फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल से कुछ नमूने जुटाए हैं. पुलिस की पड़ताल में यह बात हुई सामने आई है कि लगभग 74 लख रुपए कीमत की जमीन बुजुर्ग के द्वारा कुछ समय पूर्व बेची गई थी. पैसों के बंटवारे को लेकर परिवार में विवाद हुआ था. पुलिस सभी बिंदुओं की जांच कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.



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