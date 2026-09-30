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बेहता नाला में उफान, चारा लेकर लौट रहे बुजुर्ग किसान के लिए बना काल; 8 घंटे बाद मिला शव

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ के ग्रामीण इलाके रहीमाबाद में मंगलवार दोपहर मवेशियों के लिए हरा चारा लेने गए 60 वर्षीय बुजुर्ग किसान कमलेश यादव की नाले के तेज बहाव में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. शाम तक जब वह घर नहीं लौटे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की. नाले के किनारे उनकी चप्पल मिलने पर ग्रामीणों को डूबने की आशंका हुई. सूचना पर पहुंची रहीमाबाद थाना पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने करीब दो घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद रात 11 बजे शव को गहरे पानी से बाहर निकाला. पिछले 48 घंटों के भीतर बेहता नाले में डूबने से यह दूसरी मौत है, जिससे पूरे इलाके में दहशत और मातम का माहौल है. ​तैरकर नाला पार करते थे किसान: ​रहीमाबाद थाना पुलिस और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार तरौना गांव निवासी 60 वर्षीय कमलेश यादव मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे गांव से 500 मीटर दूर स्थित अपने खेत से मवेशियों का चारा काटने गए थे. बारिश के चलते इन दिनों बेहता नाला पूरी तरह उफनाया हुआ है. किसान आमतौर पर चारे के गट्ठर को पानी में तैराते हुए खुद भी 100 मीटर चौड़े नाले को तैरकर पार करते हैं.



​लौटते वक्त देखा था ग्रामीणों ने शाम करीब 4 बजे ग्रामीण राकेश यादव और भतीजे राम मिलन ने कमलेश को खेत से चारा काटकर नाले की ओर आते देखा था, लेकिन उसके बाद वह घर नहीं पहुंचे.



SDRF के पहुंचने से पहले गोताखोरों ने खोजा शव: ​शाम ढलने के बाद जब किसान घर नहीं पहुंचे तो अनहोनी की आशंका गहरा गई. परिजनों ने तलाश शुरू की तो बेहता नाले के किनारे कमलेश की एक जोड़ी चप्पल लावारिस हालत में मिली. इससे स्पष्ट हो गया कि वह नाले को पार करते समय तेज धारा की चपेट में आ गए.

सूचना पर रहीमाबाद पुलिस फोर्स के साथ पहुंची. रात में अंधेरे और झाड़ियों के बीच स्थानीय गोताखोरों को पानी में उतारा गया और एसडीआरएफ को भी अलर्ट किया गया. एसडीआरएफ के पहुंचने से पहले ही मुस्तैद स्थानीय गोताखोरों ने देर रातबजे खेत से 200 मीटर दूर गहरे पानी से कमलेश का शव बरामद कर लिया.

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​कमलेश की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है. ​परिजनों के मुताबिक कमलेश की पत्नी संगीता की करीब 18 वर्ष पूर्व सांप के काटने से मौत हो चुकी थी. ​परिवार में उनका इकलौता बेटा अनिल है, जो शादीशुदा है और पिता के साथ ही खेती-किसानी कर घर संभालता था. पिता का साया उठने से बेटे और बहू का रो-रोकर बुरा हाल है.



​48 घंटे में दूसरी मौत से ग्रामीणों में आक्रोश: ​रहीमाबाद इलाके में बेहता नाले का कहर लगातार जारी है. ​इससे पहले बीते रविवार 28 सितंबर की शाम को भी बाकीनगर गांव निवासी ई-रिक्शा चालक मुफीस की इसी बेहता नाले में डूबने से मौत हो गई थी. ​लगातार हो रहे हादसों के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से उफनाए नाले के खतरनाक घाटों पर चेतावनी बोर्ड लगाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है.