खूंटी में धारदार हथियार से काटकर दंपती की हत्या, जांच में जुटी पुलिस

खूंटी में डबल मर्डर से लोगों में दहशत है. एक दंपती की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई है.

Couple Murdered In Khunti
पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जुटी परिजनों और ग्रामीणों की भीड़. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 15, 2025 at 6:50 PM IST

3 Min Read
खूंटी: जिले के मारंगहादा थाना क्षेत्र की लांदुप पंचायत अंतर्गत नीचे टोला में अपराधियों ने एक घर में घुसकर दंपती की निर्मम हत्या कर दी है. मृतकों में कानू मुंडा (66) और उनकी पत्नी गौरी देवी (64) शामिल है.जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

परिजनों ने दी जानकारी

मृत दंपति के बेटों ने बताया कि जब वो शनिवार की सुबह उठे तो उनके घर का कुंडी बाहर से बंद था और जिस घर में उनके माता-पिता सोते थे वहां का दरवाजा खुला था. साथ ही घर के अंदर खून बिखरा हुआ था और जमीन पर दोनों के शव पड़े थे. परिजनों के अनुसार गांव के लगभग सभी घरों के दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद थी. परिजनों ने बताया कि उनके माता-पिता की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी. ऐसे में दोनों की हत्या क्यों की गई यह समझ से परे है. हालांकि मृत दंपति के बेटों ने बताया कि उनके माता-पिता नशा करते थे.

परिजनों और मुखिया का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मुखिया के सूचना पर पहुंची पुलिस

वहीं इस संबंध में लांदुप पंचायत के मुखिया मंगा नाग ने बताया कि मृतक के परिजनों ने उन्हें सूचना दी थी. जिसके बाद उन्होंने पुलिस को वारदात की जानकारी दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई है.

दंपती को बेहरमी से काटा गया

परिजनों और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों ने दंपती को इतनी बेरहमी से काटा है कि मृतका गौरी देवी के चेहरे पर गहरे घाव और हाथ कटा हुआ पाया गया है. जबकि मृतक कानू मुंडा के सिर और चेहरे को बुरी तरह काटा गया है. वहीं डबल मर्डर के बाद लोगों में दहशत व्याप्त है.

जांच में जुटी पुलिस

उधर, डीएसपी वरुण रजक ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें सुबह सूचना मिली थी कि मारंगहादा इलाके में एक दंपती की बेरहमी से काटकर हत्या कर दी गई है. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में डायन-बिसाही के आरोप में हुई वारदात प्रतीत होता है. उन्होंने बताया कि इस दोहरे हत्याकांड की जांच के लिए टीम बनाई गई है. जल्द ही कारणों का खुलासा होगा और अपराधी गिरफ्तार किए जाएंगे.

बताते चलें कि अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया, जब जिले की पुलिस भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही थी.परिजनों और ग्रामीणों ने जल्द-जल्द घटना के उद्भेदन और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

