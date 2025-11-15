ETV Bharat / state

खूंटी में धारदार हथियार से काटकर दंपती की हत्या, जांच में जुटी पुलिस

पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जुटी परिजनों और ग्रामीणों की भीड़. ( फोटो-ईटीवी भारत )

खूंटी: जिले के मारंगहादा थाना क्षेत्र की लांदुप पंचायत अंतर्गत नीचे टोला में अपराधियों ने एक घर में घुसकर दंपती की निर्मम हत्या कर दी है. मृतकों में कानू मुंडा (66) और उनकी पत्नी गौरी देवी (64) शामिल है.जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

परिजनों ने दी जानकारी

मृत दंपति के बेटों ने बताया कि जब वो शनिवार की सुबह उठे तो उनके घर का कुंडी बाहर से बंद था और जिस घर में उनके माता-पिता सोते थे वहां का दरवाजा खुला था. साथ ही घर के अंदर खून बिखरा हुआ था और जमीन पर दोनों के शव पड़े थे. परिजनों के अनुसार गांव के लगभग सभी घरों के दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद थी. परिजनों ने बताया कि उनके माता-पिता की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी. ऐसे में दोनों की हत्या क्यों की गई यह समझ से परे है. हालांकि मृत दंपति के बेटों ने बताया कि उनके माता-पिता नशा करते थे.

परिजनों और मुखिया का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मुखिया के सूचना पर पहुंची पुलिस

वहीं इस संबंध में लांदुप पंचायत के मुखिया मंगा नाग ने बताया कि मृतक के परिजनों ने उन्हें सूचना दी थी. जिसके बाद उन्होंने पुलिस को वारदात की जानकारी दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई है.

दंपती को बेहरमी से काटा गया