फर्रुखाबाद में बुजुर्ग दंपति की हत्या; घर के अंदर मृत मिले, पुलिस की तीन टीमें खुलासे में जुटीं

फर्रुखाबाद में बुजुर्ग दंपति की हत्या. ( Photo Credit; ETV Bharat )

फर्रुखाबाद: जिले के कायमगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार को घर के अंदर वृद्ध दंपति का शव मिलने से सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल की. पुलिस के मुताबिक, प्रथम दृष्टया यह हत्या प्रतीत हो रही है. इसके खुलासे के लिए तीन टीमो का गठन किया गया है. फर्रुखाबाद में बुजुर्ग दंपति की हत्या. (Video Credit; ETV Bharat) सभासद सचिन ने बताया कि वृद्ध पुरुषोत्तम कौशल (70) और उनकी पत्नी पुष्पा कौशल (65) निवासी मोहल्ला कूंचा गंगा दरवाजा घर के अंदर मृत अवस्था में मिले हैं. घर का सामान बिखरा पड़ा मिला है. पुरुषोत्तम कौशल का शव बेड पर जबकि पुष्पा का शव आंगन में पड़ा था. बताया जा रहा है कि सुबह पुष्पा देवी ने मकान में झाड़ू लगाया था. लगभग 1 बजे दूधिया आया तो गेट अंदर से बंद मिला. उसने बेल बजाई लेकिन, गेट नहीं खुला. अंदर झांक कर देखा तो पुष्पा आंगन में पड़ी दिखीं.