हजारीबाग के बड़कागांव में बुजुर्ग दंपती की निर्मम हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी

हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में एक दंपती की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Published : February 16, 2026 at 1:25 PM IST

हजारीबाग: जिले के बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत बाबू पारा गांव से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. गांव में एक एक दंपती की हत्या कर दी गई है. बाबू पारा गांव के शिक्षक रामविलास दास के पिता वकील राम और माता झुनिया देवी की अज्ञात अपराधियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई. घटना की जानकारी सोमवार सुबह आसपास के लोगों को तब हुई, जब काफी देर तक घर से कोई हलचल नहीं दिखा.

घर में काफी देर तक जब कोई हलचल नहीं दिखा तो स्थानीय लोगों ने घर के अंदर जाकर देखा. जहां दोनों मृत अवस्था में पाए गए. घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया है. जिसके बाद घटना की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी. सूचना मिलते ही मौके पर डीएसपी और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. मामले को लेकर पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और मामले की गहन जांच की जा रही है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

प्रारंभिक जांच में हत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा. पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है. शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा जा रहा है. घटना की पुष्टि बड़कागांव थाना प्रभारी कृष्ण कुमार गुप्ता ने की. उन्होंने कहा कि तेज हथियार से वृद्ध दंपती की हत्या की गई है. थाना प्रभारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. बहुत जल्द अपराधी गिरफ्त में होंगे.

