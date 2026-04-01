नकली बाल और मुखौटा पहनकर पति-पत्नी की हत्या, कमरे में मिले खून से सने पैरों के निशान
दंपति के 2 बेटे हैं लेकिन वे परिवार के साथ अलग रहते हैं. घटना के बाद जांजगीर के खपरी गांव में दहशत का माहौल है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 1, 2026 at 12:26 PM IST
जांजगीर चांपा: मुलमुला थाना के खपरी गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब घर के अंदर सो रहे बुजुर्ग दंपति की हत्या होने की जानकारी मिली. देखते ही देखते पूरा गांव मौके पर पहुंच गया. मुलमुला पुलिस, जांजगीर चांपा पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय, साइबर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची.
पति पत्नी की हत्या
मृतक दंपति का नाम संत राम साहू और श्यामा साहू है. उनके दो बेटे हैं. दोनों अलग घरों में रहते हैं. बुधवार सुबह जब संत राम का बेटा खेत जा रहा था तभी किसी ने उसके घर का दरवाजा खुले होने और खून के निशान दिखने की जानकारी दी. जिसके बाद बेटा घर पहुंचा, अंदर जाकर देखा तो उसकी मां खाट में और पिता जमीन पर लहूलुहान पड़े हुए थे. खबर गांव में आग की तरह फैली, ग्रामीणों ने मुलमुला पुलिस को घटना की सूचना दी.
जांजगीर चांपा एसपी भी मौके पर पहुंचे
मुलमुला थाना प्रभारी पारस पटेल ने बताया कि मंगलवार की रात खपरी गांव के संत राम साहू और उसकी पत्नी श्यामा बाई कमरे में सोए हुए थे, तभी अज्ञात लोग घर में घुसे और पति पत्नी की हत्या की गई.
घर से बाहर निकलते हुए खून से सने पैरों के निशान मिले
घर में खून से सने पैरों के निशान मिले हैं. इसके अलावा होली में उपयोग होने वाला मुखौटा, नकली बाल भी मिले है. महिला के गले से सोने की चैन भी गायब है.
आरोपी की तलाश में जांजगीर चांपा पुलिस
फिलहाल जांजगीर पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. घटना स्थल से बरामद हुए संदिग्ध सामानों की जांच की जा रही है.