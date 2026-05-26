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प्रॉपर्टी बेचने वाले सावधान: बुजुर्ग दंपती को 5 दिन बंधक बना वसूले 48 लाख, दुबई का कारोबारी बन रची साजिश

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में एक बुजुर्ग दंपती को पांच दिन तक बंधक बनाकर करीब 48 लाख रुपए की फिरौती वसूलने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस गिरोह के मास्टरमाइंड ने बुजुर्ग दंपती से दुबई का गोल्ड कारोबारी बनकर संपर्क किया और फिर उन्हें बातों में उलझाकर अपने ठिकाने पर ले गया. जहां अलग-अलग समय में 47.90 लाख रुपए की फिरौती वसूल की. पुलिस ने 44.50 लाख रुपए की रकम, एक पिस्टल और वारदात में प्रयुक्त एक कार को भी जब्त किया है. इस गिरोह द्वारा देश के अलग-अलग राज्यों में इसी प्रकार की अन्य वारदातों को अंजाम देने की बात भी सामने आई है. जिनके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है. प्रॉपर्टी खरीदने के बहाने ले गया अपने साथ: जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में इस पूरे मामले का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि 12 मई को विजयलक्ष्मी नाम की महिला ने अपने पति संजोय गुप्ता के साथ भांकरोटा थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया था. उन्होंने बताया कि वैशाली नगर स्थित अपनी एक प्रॉपर्टी को बेचने के लिए उन्होंने एक वेबसाइट पर विज्ञापन दिया था. जिसके बाद उनके पास अखिल अग्रवाल नाम से एक शख्स ने उनसे संपर्क किया. उसने प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा जताई और 2 मई को सुबह वह उनके घर आया. वह दोनों को गाड़ी में बिठाकर चौरड़िया सिटी स्थित एक मकान पर ले गया. पढ़ें: गोदारा गैंग का गुर्गा पुलिस गिरफ्त में, व्यापारी से रंगदारी मांगने का आरोप