प्रॉपर्टी बेचने वाले सावधान: बुजुर्ग दंपती को 5 दिन बंधक बना वसूले 48 लाख, दुबई का कारोबारी बन रची साजिश
बुजुर्ग दंपती ने अपनी एक प्रॉपर्टी को बेचने के लिए एक वेबसाइट पर विज्ञापन दिया था. इसके बाद मास्टरमाइंड ने साजिश रची.
Published : May 26, 2026 at 7:44 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में एक बुजुर्ग दंपती को पांच दिन तक बंधक बनाकर करीब 48 लाख रुपए की फिरौती वसूलने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस गिरोह के मास्टरमाइंड ने बुजुर्ग दंपती से दुबई का गोल्ड कारोबारी बनकर संपर्क किया और फिर उन्हें बातों में उलझाकर अपने ठिकाने पर ले गया. जहां अलग-अलग समय में 47.90 लाख रुपए की फिरौती वसूल की. पुलिस ने 44.50 लाख रुपए की रकम, एक पिस्टल और वारदात में प्रयुक्त एक कार को भी जब्त किया है. इस गिरोह द्वारा देश के अलग-अलग राज्यों में इसी प्रकार की अन्य वारदातों को अंजाम देने की बात भी सामने आई है. जिनके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है.
प्रॉपर्टी खरीदने के बहाने ले गया अपने साथ: जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में इस पूरे मामले का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि 12 मई को विजयलक्ष्मी नाम की महिला ने अपने पति संजोय गुप्ता के साथ भांकरोटा थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया था. उन्होंने बताया कि वैशाली नगर स्थित अपनी एक प्रॉपर्टी को बेचने के लिए उन्होंने एक वेबसाइट पर विज्ञापन दिया था. जिसके बाद उनके पास अखिल अग्रवाल नाम से एक शख्स ने उनसे संपर्क किया. उसने प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा जताई और 2 मई को सुबह वह उनके घर आया. वह दोनों को गाड़ी में बिठाकर चौरड़िया सिटी स्थित एक मकान पर ले गया.
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मकान पर बंधक बनाकर वसूली फिरौती: उस मकान पर आरोपी ने उन्हें बंधक बना लिया और पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी. उस मकान में पहले से चार-पांच लोग मौजूद थे. उन्होंने भी जान से मारने का डर दिखाया. उस समय उनके पास जो नकदी और गहने थे. वे बदमाशों ने छीन लिए. इसके बाद अलग-अलग तरीके से उनसे 47.90 लाख रुपए वसूल लिए. कभी वे मिलने वालों और रिश्तेदारों से रकम मंगवाते. बदमाशों ने उनसे बैंक की चेक बुक भी मंगवा ली. जिस पर डरा-धमकाकर दस्तखत करवाकर रुपए निकाल लिए. इसके बाद डरा-धमकाकर उन्हें जयपुर एयरपोर्ट से पहले दिल्ली और फिर अहमदाबाद भेज दिया.
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काफी शातिर है मास्टरमाइंड निखिल: उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों को चिह्नित किया. आरोपियों की पहचान के बाद पुलिस की अलग-अलग टीमों को उदयपुर और बिहार के लिए रवाना किया गया. बिरसक (बिहार) निवासी निखिल तिवाड़ी उर्फ मोहित तिवाड़ी उर्फ गुरुप्रीत सिंह उर्फ अखिल अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया. उसके साथी उस्मान गनी को उदयपुर से, वसीम अख्तर और अखिल कुमार महारीवाला को बिहार से पकड़ा गया. मास्टरमाइंड निखिल तिवाड़ी काफी शातिर है. वह अपने साथियों को भी अपना सही नाम नहीं बताता था. अलग-अलग लोगों से बात करने के लिए अलग मोबाइल नंबर रखता था.