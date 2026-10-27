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'साहब, हमें बचा लो, ये लोग किसी दिन हमारी जान ले लेंगे..' बहू-बेटे से प्रताड़ित बुजुर्ग दंपति ने पुलिस से लगाई गुहार

बेटे-बहू की प्रताड़ना से तंग बुजुर्ग दंपति पहुंचे SP ऑफिस ( ETV Bharat )

ग्वालियर: ग्वालियर में एक बुजुर्ग दंपति अपनी उस औलाद के खिलाफ न्याय की गुहार मांगने पुलिस के पास पहुंचा जिसे उन्होंने बड़े अरमानों से पाल पोस कर बड़ा किया था. आज वही बेटा उन्हें जीने नहीं दे रहा है. अपनी पत्नी के साथ मिलकर बेटा मां-बाप के साथ मारपीट करता है. उनकी संपत्ति भी छीन ली है. पुलिस ने फिलहाल पीड़ित बुजुर्ग दंपति की शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है.

तीन वर्षों से प्रताड़ित कर रहे बहू बेटा

ग्वालियर महाराजपुरा थाना क्षेत्र के शताब्दीपुरम में रहने वाले 64 वर्षीय नरेश शर्मा स्वास्थ्य विभाग में कंपाउंडर के पद पर पदस्थ थे. घर में पत्नी के अलावा दो बेटे थे जिन्हें उन्होंने बड़े नाज़ों से पाला था, इस उम्मीद में कि बुढ़ापे में बेटे उनका सहारा बनेंगे. लेकिन उनके सपने इस कदर चकनाचूर हुए कि उन्हें रोते-बिलखते पुलिस के पास आना पड़ा. नरेश शर्मा पिछले साल मई 2025 में रिटायर हुए हैं. लेकिन वे इस बात से दुखी हैं कि पिछले 3 साल से उनका छोटा बेटा मनुदत्त शर्मा और बहू दिव्या संपत्ति के लिए उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं. उन्होंने दोनों पर मारपीट और प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. बहू बेटे से प्रताड़ित बुजुर्ग दंपति ने पुलिस से लगायी गुहार (ETV Bharat) आए दिन भूखे पेट सोने की मजबूरी बुजुर्ग दंपति ने पुलिस के सामने अपनी शिकायत में अपने छोटे बेटे मनुदत्त पर आरोप लगाया है कि उनके छोटे बेटे-बहू प्रॉपर्टी के लिए उन्हें परेशान और प्रताड़ित करते हैं. खुद भोजन देना तो दूर अगर बड़ी बहू उन्हें चुपके से रोटी दे देती है तो छोटा बेटा और बहू थाली छीनकर फेंक देते हैं. भूखे पेट सोना अब तो अब उनकी नियति बन गई है. बैतूल में बाथरूम में मृत मिली महिला, 2 माह पहले दिया था बेटी को जन्म, संदेहे के घेरे में ससुराली