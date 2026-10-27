'साहब, हमें बचा लो, ये लोग किसी दिन हमारी जान ले लेंगे..' बहू-बेटे से प्रताड़ित बुजुर्ग दंपति ने पुलिस से लगाई गुहार
ग्वालियर में बेटे-बहू की प्रताड़ना से तंग आकर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे बुजुर्ग दंपति. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत लेकर शुरू की जांच.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 10:56 PM IST
ग्वालियर: ग्वालियर में एक बुजुर्ग दंपति अपनी उस औलाद के खिलाफ न्याय की गुहार मांगने पुलिस के पास पहुंचा जिसे उन्होंने बड़े अरमानों से पाल पोस कर बड़ा किया था. आज वही बेटा उन्हें जीने नहीं दे रहा है. अपनी पत्नी के साथ मिलकर बेटा मां-बाप के साथ मारपीट करता है. उनकी संपत्ति भी छीन ली है. पुलिस ने फिलहाल पीड़ित बुजुर्ग दंपति की शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है.
तीन वर्षों से प्रताड़ित कर रहे बहू बेटा
ग्वालियर महाराजपुरा थाना क्षेत्र के शताब्दीपुरम में रहने वाले 64 वर्षीय नरेश शर्मा स्वास्थ्य विभाग में कंपाउंडर के पद पर पदस्थ थे. घर में पत्नी के अलावा दो बेटे थे जिन्हें उन्होंने बड़े नाज़ों से पाला था, इस उम्मीद में कि बुढ़ापे में बेटे उनका सहारा बनेंगे. लेकिन उनके सपने इस कदर चकनाचूर हुए कि उन्हें रोते-बिलखते पुलिस के पास आना पड़ा. नरेश शर्मा पिछले साल मई 2025 में रिटायर हुए हैं. लेकिन वे इस बात से दुखी हैं कि पिछले 3 साल से उनका छोटा बेटा मनुदत्त शर्मा और बहू दिव्या संपत्ति के लिए उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं. उन्होंने दोनों पर मारपीट और प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं.
आए दिन भूखे पेट सोने की मजबूरी
बुजुर्ग दंपति ने पुलिस के सामने अपनी शिकायत में अपने छोटे बेटे मनुदत्त पर आरोप लगाया है कि उनके छोटे बेटे-बहू प्रॉपर्टी के लिए उन्हें परेशान और प्रताड़ित करते हैं. खुद भोजन देना तो दूर अगर बड़ी बहू उन्हें चुपके से रोटी दे देती है तो छोटा बेटा और बहू थाली छीनकर फेंक देते हैं. भूखे पेट सोना अब तो अब उनकी नियति बन गई है.
डर इतना की सीसीटीवी कैमरा लगाया, बेटे ने तोड़ा
अपने ही बेटे-बहू की प्रताड़ना से बुजुर्ग दंपति इस कदर डरे हुए हैं कि बूढ़े बाप ने अपने ही घर में अपने ही कमरे के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए. ताकि उनके ऊपर हो रहे अत्याचार का कोई सबूत तो रहे. लेकिन बेटा इस पर और बौखला गया और कैमरे ही तोड़ दिए. नरेश शर्मा ने बताया कि उनके दो बेटे हैं. छोटे बेटे ने बड़े बेटे ऋतुराज को शराब की लत लगाकर बिगाड़ दिया है. बड़े बेटे की पत्नी बीमार रहती है. वह ब्रेन हेमरेज की मरीज है. छोटा बेटा एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक है, जो ख़ुद बच्चों को संस्कार का पाठ पढ़ाता है, लेकिन घर में अपने ही मां-बाप पर अत्याचार करता है.
'बहू के मायके वाले भी धमकाते हैं'
बुजुर्ग दंपति ने यह भी बताया कि बहू के मायके पक्ष के लोग भी उन्हें फोन पर धमकाते हैं. मंगलवार को जब उन्होंने पुलिस अधिकारियों के आगे गुहार लगाई तो पुलिस ने बुजुर्ग दंपति की शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए तत्काल महाराजपुरा थाना प्रभारी को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. सीएसपी मनीष यादव ने बताया कि बुजुर्ग दंपति की शिकायत सुनने के बाद कार्रवाई के निर्देश देने के साथ ही परिवार की काउंसलिंग कर बहू-बेटे के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन दिया है.