गोरखपुर में बुजुर्ग दंपति से 5 लाख की ठगी, दो दिन तक डिजिटल अरेस्ट
बुजुर्ग दंपति के बेटे ने साइबर क्राइम थाने में अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 10:48 AM IST
गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर से एक साइबर अपराध का मामला सामने आया है. लियाबेलघाट थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपति को साइबर ठगों ने एनआईए व एटीएस के फर्जी अधिकारी बनकर ठगी की. ठगों ने दो दिन तक दोनों को डिजिटल अरेस्ट बनाकर रखा. इस दौरान ठगों ने एनआईए और एटीएस का खौफ दिखाकर दोनों से पांच लाख रुपये एठ लिए. बुजुर्ग दंपति के बेटे ने अज्ञात के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
जानकारी के मुताबिक, बेलघाट थाना क्षेत्र के चेतरा तिवारी निवासी शैलेंद्र कुमार तिवारी ने साइबर क्राइम थाने में तहरीर दी है. उन्होंने अपने तहरीर में बताया कि उनके पिता धनुषधारी तिवारी के मोबाइल पर 17 फरवरी 2026 को एक कॉल आई. कॉल करने वाले ने अपने आप को एक जांच अधिकारी बताते हुए कहा कि आप के आधार कार्ड पर जम्मू कश्मीर में बैंक खाता खोला गया है. एक आतंकवादी पकड़ा गया है. उसने आपके खाते में लेनदेन किया है.
उन्हें बताया गया कि पूणे के एनआईए के दफ्तर में आकर मिलिए. धनुषधारी तिवारी ने कहा कि इतनी जल्दी पुणे पहुंचना संभव नहीं है. तब कॉल करने वाली ने कहा कि अभी मेरे सर का फोन जाएगा, उसे उठा लीजिएगा. कुछ देर बाद दूसरे नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई और उसने बताया कि आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे. उस वक्त तक आप डिजिटल अरेस्ट रहेंगे. इसी दौरान एक व्यक्ति आया और जांच के नाम पर पांच लाख की मांग कर दी और कहां की हम इसकी रसीद भी देंगे. जांच पूरी होने के बाद आपका पैसा वापस कर देंगे.
परेशान धनुषधारी तिवारी ने बीते 18 फरवरी को एसबीआई के बांसगांव शाखा पहुंचकर अपनी एफडी तुड़वाई और 19 फरवरी को ठगों के बताए हुए अकाउंट नंबर में 5 लाख ट्रांसफर कर दिए. इसके बाद ठगों ने आरबीआई की फर्जी रसीद और भारत सरकार की मुहर लगी फर्जी दस्तावेज व्हाट्सएप पर भेज दिए, जिससे पीड़ित बुजुर्ग दंपति को लगा कि वाकई जांच चल रही है.
अगले दिन दोनों मोबाइल नंबर बंद हो गए. तब जाकर दंपति को अपने ठगने का अंदेशा हुआ. इसके बाद 22 फरवरी को साइबर क्राइम के दफ्तर पर पहुंचकर एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस मामले की जड़ में जाने की कोशिश में लगी हुई है. एसपी क्राइम सुधीर जायसवाल ने बताया कि मामले की एफआईआर दर्ज कर ली गई है. मामले की जांच चल रही है. साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.
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