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जिस उम्र में बेटों का सहारा चाहिए था, उसी में भूखे-प्यासे तड़पते मिले बुजुर्ग माता-पिता, बेरहम औलादों ने छोड़ा साथ तो 'मसीहा' बनी बोकारो पुलिस

बोकारो: जिन माता-पिता ने अपनी पूरी जवानी और जिंदगी की सारी जमा-पूंजी अपने बच्चों की परवरिश और उनका भविष्य संवारने में लगा दी, आज जीवन की ढलती शाम में जब उन्हीं बूढ़े कंधों को सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो अपने ही खून ने उनसे मुंह मोड़ लिया. बंद कमरे के भीतर बुजुर्ग माता-पिता कई दिनों तक भूख-प्यास से बेहाल होकर जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई अपना नहीं था. बोकारो से सामने आई यह हृदयविदारक तस्वीर सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे बदलते समाज, बिखरते रिश्तों और बुजुर्गों के प्रति मरती हुई संवेदनाओं पर एक गहरा तमाचा है.

यह दिल को झकझोर देने वाला मामला बोकारो के माराफारी थाना क्षेत्र स्थित गेमन कॉलोनी का है. यहां बुजुर्ग भगवान सिंह और उनकी पत्नी नीतू देवी कई दिनों से बेहद असहाय और भूखे-प्यासे हालत में अपने ही घर में पड़े थे. स्थानीय लोगों ने बताया कि दंपति के दो बेटे हैं, लेकिन बुढ़ापे में कोई काम नहीं आया. एक बेटा वर्षों पहले ही माता-पिता को छोड़कर अलग रहने लगा था, जबकि दूसरा बेटा नशे का आदी है. दंपति को अस्पताल पहुंचाने वाले समाजसेवी अमन कुमार की माने तो साथ रहने के बावजूद वह अपने लाचार माता-पिता को दो वक्त की रोटी तक नहीं देता था, बल्कि उनके साथ मारपीट कर उन्हें प्रताड़ित करता था. घटना के बाद से वह घर छोड़कर फरार बताया जा रहा है.

जानकारी देते सामाजिक कार्यकर्ता और माराफारी थाना प्रभारी (Etv Bharat)

फरिश्ता बनकर पहुंची बोकारो पुलिस, बचाई दो जिंदगियां

जब घर के अंदर से कोई हलचल नहीं हुई, तो पड़ोसियों को अनहोनी की आशंका हुई. दंपति की इस दर्दनाक स्थिति की सूचना सामाजिक कार्यकर्ता अमन कुमार ने तुरंत पुलिस को दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यालय डीएसपी पवन कुमार के निर्देश पर माराफारी थाना प्रभारी संजय कुमार अपनी टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे. घर के अंदर का मंजर देखकर पुलिसकर्मियों की आंखें भी नम हो गईं. बुजुर्ग दंपति की बेहद नाजुक हालत को देखते हुए पुलिस ने बिना देर किए एंबुलेंस की व्यवस्था की और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सुरक्षित निकालकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

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