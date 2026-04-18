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बुजुर्ग दंपती की संदिग्ध मौत, महिला के चांदी के कड़े गायब, जांच कर रही पुलिस

जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि दोनों शव अलग-अलग स्थानों पर मिले हैं और प्रथम दृष्टया शरीर पर किसी प्रकार के गहरे चोट के निशान नहीं पाए गए हैं. मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा. पुलिस सभी संभावित पहलुओं लूट, आपसी रंजिश या अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. पुलिस ने घटनास्थल पर एफएसएल टीम को बुलाया है, जो साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है.

जैसलमेर : जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र की भील बस्ती में शनिवार सुबह एक बुजुर्ग दंपती के मृत अवस्था में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना के पीछे लूट की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि महिला के पैरों में पहने चांदी के कड़े गायब पाए गए हैं. यह बस्ती जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर स्थित है.

एक शव आंगन और एक कमरे में : शनिवार सुबह करीब 9 बजे सबसे पहले मृतक के रिश्तेदार चंदाराम को घटना का पता चला. वह अपने मामा लाखाराम से मिलने उनके घर पहुंचा था. घर के भीतर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए. उसने देखा कि लाखाराम का शव आंगन में पड़ा हुआ था, जबकि उनकी पत्नी रेशमा का शव कमरे के अंदर मिला. इसके बाद उसने तुरंत गांव के अन्य लोगों को सूचना दी, जिससे मौके पर भीड़ जमा हो गई. मृतकों की पहचान लाखाराम (90) पुत्र पहलादराम और उनकी पत्नी रेशमा (85) के रूप में हुई है.

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दंपती की कोई संतान नहीं थी और वे लंबे समय से घर में अकेले ही रह रहे थे. ग्रामीणों के अनुसार, दोनों की किसी से कोई खास रंजिश भी सामने नहीं आई है, जिससे मामला और अधिक संदिग्ध बन गया है. घटना की सूचना मिलते ही मोहनगढ़ थाना प्रभारी बाबूराम डेलू पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि रेशमा के पैरों से चांदी के कड़े गायब हैं. इसके अलावा घर के आसपास कुछ संदिग्ध पैरों के निशान भी मिले हैं, जिससे यह अंदेशा जताया जा रहा है कि बदमाश रात के समय घर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया.