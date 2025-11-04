ETV Bharat / state

लखनऊ में बुजुर्ग दंपति से 16.33 लाख की ठगी; साइबर फ्रॉड ने डाउनलोड कराई थी APK फाइल

लखनऊ: साइबर ठग ने विकास नगर इलाके में रहने वाले बुजुर्ग दंपति से 16 लाख 33 हजार 700 रुपए ठग लिए. जालसाज ने पेंशन के ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के बहाने उनसे APK फाइल डाउनलोड कराई और बैंक खाते से रकम गायब कर दी. फिलहाल, बुजुर्ग दंपति की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस मामले की जांच कर रही है.

विकास नगर निवासी पीड़िता अरुणा सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि यह धोखाधड़ी 1 और 2 नवंबर 2025 को हुई. 1 नवंबर की दोपहर उनके पति कमलेंद्र प्रताप सिंह के मोबाइल पर एक कॉल आई. फोन करने वाले ने खुद को राहुल शर्मा बताते हुए कहा कि पेंशन का ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है. झांसा देने के लिए उसने उनके पति के मोबाइल पर एक APK फाइल एप डाउनलोड करने के लिए कहा.

पीड़िता ने बताया कि उनके पति कमलेंद्र बीमार रहते हैं, इसलिए वह झांसे में आ गए. कॉलर के बताने के अनुसार ऐप डाउनलोड कर लिया. एप डाउनलोड करने के कुछ ही घंटों बाद दंपति के बैंक ऑफ इंडिया, टेढ़ी पुलिया शाखा के अलग-अलग खातों से रकम कटने लगी.

अरुणा सिंह ने बताया कि 1 और 2 नवंबर को करीब 6-7 बार में उनके संयुक्त खातों से 16 लाख 33 हजार 700 रुपए ट्रांसफर कर लिए गए. जब मोबाइल पर एक के बाद एक ट्रांजेक्शन के मैसेज आने लगे, तब जाकर हमें अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला.