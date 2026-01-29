एटीएस–दिल्ली पुलिस बनकर 'डिजिटल अरेस्ट': बुजुर्ग दंपती को घंटों डराया, भतीजे की सूझबूझ से टली बड़ी ठगी
पीड़ित दंपती ने बताया कि कॉल के दौरान उन्हें किसी से बात न करने और दरवाजा न खोलने तक की हिदायत दी गई.
Published : January 29, 2026 at 2:27 PM IST
भरतपुर: सरकारी एजेंसियों एटीएस, दिल्ली पुलिस और इंडियन आर्मी का नाम लेकर साइबर ठगों ने जवाहर नगर निवासी बुजुर्ग दंपती को घंटों डिजिटल अरेस्ट में रखकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. ठगों ने पहचान चोरी, देशद्रोह और गिरफ्तारी का डर दिखाकर आधार, बैंक और पारिवारिक जानकारियां हासिल करने की कोशिश की, लेकिन भतीजे की सतर्कता से समय रहते वारदात नाकाम हो गई. मामले में थाना मथुरा गेट में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
पीड़ित ओमप्रकाश शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गत 26 जनवरी को सुबह 11:07 बजे उनके मोबाइल नंबर दो नंबरों से कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को एटीएस कंट्रोल रूम/दिल्ली पुलिस/इंडियन आर्मी का अधिकारी बताया. आरोपियों ने दावा किया कि उनका आधार कार्ड एक संदिग्ध सिम नंबर से लिंक है, जो कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों में पकड़ा गया है. इसके बाद एफआईआर और गिरफ्तारी वारंट जारी होने की धमकी देकर वीडियो कॉल पर बात करने का दबाव बनाया गया.
पीड़ित के अनुसार, सुबह 11:58 बजे से दोपहर 2:43 बजे तक उन्हें एकांत कमरे में बैठने का निर्देश दिया गया. इस दौरान ठगों ने डराने, धमकाने की भाषा में आधार, बैंक खाते, नौकरी, बेटे–बेटियों और पत्नी से जुड़ी निजी जानकारियां जबरन लेने का प्रयास किया. ठगों ने व्हाट्सऐप कॉल, वीडियो कॉल और मैसेज के जरिए लगातार दबाव बनाया. एक मोबाइल नंबर से कॉल कर दिल्ली पुलिस का लोगो दिखाया गया और चेहरा छुपाकर बात की गई, ताकि सरकारी अधिकारी होने का भ्रम बना रहे.
पीड़ित दंपती ने बताया कि कॉल के दौरान उन्हें किसी से बात न करने और दरवाजा न खोलने तक की हिदायत दी गई. इसी बीच परिवार को किसी शोक कार्यक्रम में जाना था. भतीजा बार-बार कॉल कर रहा था, लेकिन ठग कॉल उठाने से मना कर रहे थे. ओमप्रकाश ने किसी तरह कॉल उठाकर कह दिया कि एटीएस से बात चल रही है, बाद में बात करूंगा. इस जवाब से भतीजे को शक हुआ और वह तुरंत घर पहुंच गया. घर पहुंचकर भतीजे ने गेट खटखटाया, लेकिन ठगों ने दरवाजा न खोलने को कहा. भतीजा किसी तरह अंदर पहुंचा, तो देखा कि वीडियो कॉल चल रही है. जब उसने कॉल काटने को कहा, तो ठगों ने देशद्रोह के मामले में फंसाने की धमकी दी. इसके बावजूद भतीजे ने कॉल काट दी और दंपती को ठगी से बचा लिया.
सीओ सिटी पंकज ने बताया कि जवाहर नगर कॉलोनी निवासी ओमप्रकाश शर्मा की ओर से परिवाद प्राप्त हुआ है. शिकायत में अज्ञात लोगों द्वारा एटीएस और दिल्ली पुलिस बनकर डिजिटल अरेस्ट करने की बात सामने आई है. सौभाग्य से परिवार की जागरूकता से कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ. मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की पहचान व लोकेशन ट्रेस करने की कार्रवाई जारी है.