ETV Bharat / state

बिजनौर में बुजुर्ग दंपति की संदिग्ध मौत; परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस की जांच शुरू

बिजनौर: रात में सो रहे बुजुर्ग दंपत्ति की रहस्यमयी मौत से गांव में सनसनी फैल गई. मृतक के परिजनों ने इसे हत्या करार दिया है. साथ ही पुलिस से मामले की जांच और हत्यारों को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है. घटना देहात कोतवाली के मसूरी गांव की है.

एसपी देहात प्रकाश कुमार ने बताया कि मृतकों की पहचान जीराज (72) और उनकी पत्नी रामरती (70) निवासी गांव मसूरी, थाना देहात कोतवाली के रूप में हुई है. एसपी देहात ने कहा कि यह मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है.

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप: परिजन सुनील का कहना है कि दंपत्ति की गला घोंटकर हत्या की गई है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब परिजन मौके पर पहुंचे तो बुजुर्ग जीराज की नाक से खून निकल रहा था. इससे हत्या की आशंका और गहरी हो गई है.