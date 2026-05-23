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आजमगढ़ में बुजुर्ग दंपत्ति की संदिग्ध मौत; बेटी ने बड़ी भाभी पर लगाया हत्या का आरोप

आजमगढ़ में बुजुर्ग दंपत्ति की संदिग्ध मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आजमगढ़: जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गोमाडीह हरिजन बस्ती में शनिवार सुबह बुजुर्ग दंपत्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. दोनों का उनके कमरे में मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. मृतक की बेटी ने भाभी पर जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है.

क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल ने बताया कि मृतकों की पहचान श्यामलाल (80) और उनकी पत्नी बसंता देवी (70) के रूप में हुई है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मामले की जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि अभी परिवार का आरोप है कि जहर खाने से दंपति की मौत हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, श्यामलाल के 4 बेटे और 1 बेटी है. सभी बच्चों की शादी हो चुकी है. बेटी ने बताया कि तीन दिन पहले ही बुजुर्ग दंपत्ति ने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाकर अपनी जमीन का बंटवारा कर दिया था.