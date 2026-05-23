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आजमगढ़ में बुजुर्ग दंपत्ति की संदिग्ध मौत; बेटी ने बड़ी भाभी पर लगाया हत्या का आरोप

क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल ने बताया कि मृतकों की पहचान श्यामलाल और उनकी पत्नी बसंता देवी के रूप में हुई है.

आजमगढ़ में बुजुर्ग दंपत्ति की संदिग्ध मौत.
आजमगढ़ में बुजुर्ग दंपत्ति की संदिग्ध मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 2:18 PM IST

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आजमगढ़: जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गोमाडीह हरिजन बस्ती में शनिवार सुबह बुजुर्ग दंपत्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. दोनों का उनके कमरे में मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. मृतक की बेटी ने भाभी पर जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है.

क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल ने बताया कि मृतकों की पहचान श्यामलाल (80) और उनकी पत्नी बसंता देवी (70) के रूप में हुई है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मामले की जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि अभी परिवार का आरोप है कि जहर खाने से दंपति की मौत हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, श्यामलाल के 4 बेटे और 1 बेटी है. सभी बच्चों की शादी हो चुकी है. बेटी ने बताया कि तीन दिन पहले ही बुजुर्ग दंपत्ति ने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाकर अपनी जमीन का बंटवारा कर दिया था.

आरोप है कि बंटवारे के अगले दिन बड़े बेटे और उसकी पत्नी ने किसी बात को लेकर बुजुर्ग दंपत्ति से विवाद किया था. शुक्रवार रात श्यामलाल और उनकी पत्नी बसंता देवी खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चले गए. शनिवार सुबह जब छोटी बहू उन्हें जगाने पहुंची तो दोनों मृत अवस्था में पड़े मिले.

घटना की जानकारी मिलते ही परिवार और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई. मृतक दंपत्ति की पुत्री ने अपनी बड़ी भाभी पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है.

घटना की जानकारी होते ही गंभीरपुर थाना प्रभारी अमित कुमार त्रिपाठी, एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह, फारेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई.

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