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घर में जिंदा जलकर बुजुर्ग दंपति की मौत; हाथरस में पड़ोसी दरवाजा खटखटाते रहे, नहीं खुला

हाथरस में आधी रात को घर में लगी आग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हाथरस: जिले के सादाबाद कस्बा में मकान में आग लगने से वृद्ध दंपति की झुलसकर मौत हो गई. घटना के समय दोनों घर में अकेले थे. पड़ोसियों ने दरवाजा खुलवाने की भी कोशिश की, दरवाजा नहीं खुल सका और दोनों की मौत हो गई.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, सादाबाद के मोहल्ला कहारान में शहजाद बेग (70) का मकान है. वह मकान में अपनी पत्नी सलमा बेग (65) के रहते हैं. रात में दोनों लोग मकान में सो रहे थे, तभी रात करीब डेढ़ बजे उनके मकान में आग लग गई. आग ने थोड़ी ही देर में विकराल रूप ले लिया.