घर में जिंदा जलकर बुजुर्ग दंपति की मौत; हाथरस में पड़ोसी दरवाजा खटखटाते रहे, नहीं खुला
पड़ोसियों ने बताया कि आग लगी है. सबने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 9:12 AM IST
हाथरस: जिले के सादाबाद कस्बा में मकान में आग लगने से वृद्ध दंपति की झुलसकर मौत हो गई. घटना के समय दोनों घर में अकेले थे. पड़ोसियों ने दरवाजा खुलवाने की भी कोशिश की, दरवाजा नहीं खुल सका और दोनों की मौत हो गई.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, सादाबाद के मोहल्ला कहारान में शहजाद बेग (70) का मकान है. वह मकान में अपनी पत्नी सलमा बेग (65) के रहते हैं. रात में दोनों लोग मकान में सो रहे थे, तभी रात करीब डेढ़ बजे उनके मकान में आग लग गई. आग ने थोड़ी ही देर में विकराल रूप ले लिया.
आग लगती देख आसपास के लोगों ने मकान का दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई उठा नहीं. स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना देकर खुद से आग पर काबू पाने की कोशिश की. बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया लेकिन तबतक बुजुर्ग दंपति की जान जा चुकी थी.
वृंदावन से एनडीआरएफ की टीम भी यहां आई. पड़ोस में ही रह रहे शहजाद बेग के भाई कासिम बेग ने बताया कि हम सो रहे थे. पड़ोसियों ने बताया कि आग लगी है. सबने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.
एनडीआरएफ के अधिकारी रजत कुमार ने बताया कि हमें सादाबाद के एक घर मे आग लगने की सूचना मिली थी. फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर काबू पा लिया गया था. आग में दो लोगों की मौत हुई है. आग के कारणों का पता नहीं चल सका है.
सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र के डॉ. नीरज कुमार ने बताया कि दो बॉडी झुलसी अवस्था में आई थीं. दोनों की मौत हो चुकी थी. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
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