संतकबीरनगर में ट्रेन की टक्कर से दंपती की मौत, रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा

पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने कहा, रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग दंपती की मौत हो गई.

Photo Credit: ETV Bharat
संतकबीरनगर में हुआ हादसा (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 2:59 PM IST

2 Min Read
संतकबीरनगर: खलीलाबाद के चकिया गांव में रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग दंपती की मौत हो गई. पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने कहा कि रेलवे ट्रैक पार करते समय यह हादसा हुआ. इसमें एक बुजुर्ग पति-पत्नी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई.

चकिया गांव के पास हुआ हादसा: उन्होंने बताया कि चकिया गांव से होकर गुजरने वाले रेलवे ट्रैक पर यह हादसा हुआ. यहां प्रह्लाद (75 वर्ष) और उनकी पत्नी संतराजी देवी (70 वर्ष) रेल की पटरी पार कर रहे थे. यह हादसा चुरेब और मुंडेरवा स्टेशन के बीच चकिया गांव के पास हुआ.

मौके पर मिले क्षत-विक्षत शव: पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने बताया कि रेलवे ट्रैक पार करते समय यह दंपती तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गया. मौके पर ही दोनों की मौत हो गयी. हादसा इतना भीषण था कि दोनों के शव क्षत-विक्षत हालत में मिले. वहां मौजूद लोगों ने इस मामले की सूचना नजदीकी पुलिस चौकी को दी. सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी राम वशिष्ठ सिपाहियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे.

पति-पत्नी को ठीक से सुनाई नहीं देता था: पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि इस दंपती को कम सुनाई देता था. आशंका जताई जा रही है कि इसी कारण वे आ रही ट्रेन की आवाज नहीं सुन पाए और यह हादसा हो गया. ग्रामीणों के अनुसार, पत्नी संतराजी देवी अपने पति प्रह्लाद को रेलवे ट्रैक पार कराने में मदद कर रही थीं. इस कोशिश में उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी.

