ETV Bharat / state

संतकबीरनगर में ट्रेन की टक्कर से दंपती की मौत, रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा

संतकबीरनगर: खलीलाबाद के चकिया गांव में रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग दंपती की मौत हो गई. पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने कहा कि रेलवे ट्रैक पार करते समय यह हादसा हुआ. इसमें एक बुजुर्ग पति-पत्नी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई.

चकिया गांव के पास हुआ हादसा: उन्होंने बताया कि चकिया गांव से होकर गुजरने वाले रेलवे ट्रैक पर यह हादसा हुआ. यहां प्रह्लाद (75 वर्ष) और उनकी पत्नी संतराजी देवी (70 वर्ष) रेल की पटरी पार कर रहे थे. यह हादसा चुरेब और मुंडेरवा स्टेशन के बीच चकिया गांव के पास हुआ.

मौके पर मिले क्षत-विक्षत शव: पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने बताया कि रेलवे ट्रैक पार करते समय यह दंपती तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गया. मौके पर ही दोनों की मौत हो गयी. हादसा इतना भीषण था कि दोनों के शव क्षत-विक्षत हालत में मिले. वहां मौजूद लोगों ने इस मामले की सूचना नजदीकी पुलिस चौकी को दी. सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी राम वशिष्ठ सिपाहियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे.