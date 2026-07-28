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घर में घुसकर बुजुर्ग दंपती पर हमला, महिला की मौत, पति गंभीर घायल

घर में चोरी या सामान गायब होने की बात फिलहाल सामने नहीं आई है.

मौके पर पहुंची पुलिस
मौके पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 28, 2026 at 11:24 AM IST

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इटावा (कोटा) : जिले के इटावा इलाके के अयाना थाने में सोमवार देर रात बुजुर्ग दंपती पर घर में घुसकर हमला करने का मामला सामने आया है. इस हमले में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, जबकि उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. उन्हें उपचार के लिए पहले इटावा अस्पताल ले जाया गया और बाद में कोटा एमबीएस अस्पताल में रेफर किया गया है. बुजुर्ग दंपती अपने गांव में अकेले ही रहते थे. देर रात 2 बजे उन पर घर में घुसकर हमला किया गया है. घटना की सूचना पुलिस को सुबह मिली है.

अयाना थाना अधिकारी रघुवीर सिंह ने बताया कि उन्हें सुबह ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि कजलियां निवासी चुन्नीलाल सुमन और उनकी पत्नी कमलाबाई सुमन पर देर रात को अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर हमला कर दिया था. ग्रामीणों को सुबह ही इस घटना का पता चला. जब बुजुर्ग बाहर नहीं निकले, तब आस-पास रह रहे पड़ोसियों ने घर में जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए. उन्होंने पुलिस को सूचित किया, जिसपर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. तत्काल दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर कमला बाई को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि चुन्नीलाल को कोटा रेफर किया गया है.

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थानाधिकारी ने बताया कि घटनाक्रम करीब देर रात 2 बजे के आसपास हुआ है. इसकी सूचना पुलिस को सुबह मिली थी. इस घटनाक्रम में धारदार हथियार से बुजुर्ग पर हमला किया गया है. महिला के सिर में चोट आई है. दूसरी तरफ बुजुर्ग चुन्नीलाल के भी सिर, हाथ व पैर में गंभीर चोटें आई हैं. बुजुर्ग दंपती लंबे समय से अकेले रहते थे. उनकी एक बेटी है, जो अपने ससुराल बारां में रहती है. सूचना मिलने पर वह भी पहुंच गई है. मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. इस मामले में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है. एफएसएल और एमओबी टीम को भी मौके पर बुलाया है. साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं. घर में चोरी या सामान गायब होने की बात फिलहाल सामने नहीं आई है. ऐसे में किस कारण से हमला हुआ यह भी समझने की कोशिश पुलिस कर रही है.

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ELDERLY COUPLE ATTACKED
COUPLE ATTACKED INSIDE HOUSE
बुजुर्ग दंपती पर हमला
ELDERLY COUPLE ATTACKED IN KOTA

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