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घर में घुसकर बुजुर्ग दंपती पर हमला, महिला की मौत, पति गंभीर घायल

इटावा (कोटा) : जिले के इटावा इलाके के अयाना थाने में सोमवार देर रात बुजुर्ग दंपती पर घर में घुसकर हमला करने का मामला सामने आया है. इस हमले में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, जबकि उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. उन्हें उपचार के लिए पहले इटावा अस्पताल ले जाया गया और बाद में कोटा एमबीएस अस्पताल में रेफर किया गया है. बुजुर्ग दंपती अपने गांव में अकेले ही रहते थे. देर रात 2 बजे उन पर घर में घुसकर हमला किया गया है. घटना की सूचना पुलिस को सुबह मिली है.

अयाना थाना अधिकारी रघुवीर सिंह ने बताया कि उन्हें सुबह ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि कजलियां निवासी चुन्नीलाल सुमन और उनकी पत्नी कमलाबाई सुमन पर देर रात को अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर हमला कर दिया था. ग्रामीणों को सुबह ही इस घटना का पता चला. जब बुजुर्ग बाहर नहीं निकले, तब आस-पास रह रहे पड़ोसियों ने घर में जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए. उन्होंने पुलिस को सूचित किया, जिसपर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. तत्काल दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर कमला बाई को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि चुन्नीलाल को कोटा रेफर किया गया है.