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उत्तरी दिल्ली: बुजुर्ग कारोबारी दंपती को बंधक बनाकर एक करोड़ की लूट, चार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

एक बदमाश ने तारेश की छाती पर पिस्तौल तान दी और जान से मारने की धमकी देते हुए नकदी व सोने-चांदी के जेवरात मांगे. इसके बाद वे तारेश को घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गए, जहां उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी अर्चना को बदमाशों ने कपड़े के टुकड़े से हाथ-पैर बांधकर फर्श पर लेटा रखा था.

तमंचा तानकर कमरे में घसीटा, पत्नी को कपड़े से बांध रखा था पीड़ित तारेश ने पुलिस को बताया कि घर में दाखिल होते ही दो बदमाशों ने उन्हें तुरंत दबोच लिया, जबकि दो अन्य बदमाश सीधे उस कमरे में गए जहां उनकी पत्नी अर्चना सो रही थीं. हमलावरों में से दो बदमाशों ने हेलमेट पहन रखा था और उनकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच थी. बदमाशों के पास दो पिस्तौल (तमंचे), एक चाकू और एक लोहे की रॉड थी.

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक 74 वर्षीय तारेश बैसीवाला उत्तरी दिल्ली के रूप नगर स्थित अपने बंगले में अपनी 70 वर्षीया पत्नी अर्चना के साथ रहते हैं. तारेश काश्मीरी गेट में ऑटो-पार्ट्स का कारोबार करते हैं. शुक्रवार तड़के करीब 2:30 बजे जब तारेश बाथरूम जाने के लिए उठे तो नलों में पानी नहीं आ रहा था. पानी की आपूर्ति जांचने व मोटर (वाटर पंप) चालू करने के लिए जैसे ही उन्होंने घर का मुख्य दरवाजा खोलकर बाहर निकले, पहले से घात लगाकर बैठे चार हथियारबंद बदमाश जबरन अंदर घुस आए.

नई दिल्ली: राजधानी के उत्तरी दिल्ली के पॉश इलाके रूप नगर में लूट की एक भीषण वारदात से हड़कंप मच गया. इस वारदात में चार हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने एक बुजुर्ग दंपती को उनके ही बंगले में बंधक बना लिया. बदमाशों ने दंपती के साथ मारपीट की और बंदूक की नोक पर पूरे घर को खंगालते हुए 10 लाख रुपये नकद, बहुमूल्य सोने-चांदी के गहने व मूर्तियों सहित एक करोड़ रुपये से अधिक के सामान पर हाथ साफ कर दिया.

एक करोड़ रुपये से अधिक के सामान व नकदी पर हाथ साफ

बदमाशों ने दंपती को बंधक बनाए रखा व पूरे घर की अलमारियों व तिजोरियों के ताले तोड़कर जमकर छानबीन की. लूटपाट के दौरान बदमाश लगभग 10 लाख रुपये नकद, 15 से 20 सोने की चैन, 20 से 25 सोने की अंगूठियां, 5 सोने की गिन्नियां और एक बहुमूल्य सोने का नेकलेस सेट, 2-2 किलोग्राम वजन की दो चांदी की मूर्तियां, 3 किलोग्राम वजन की एक बड़ी चांदी की मूर्ति, लगभग 1,000 चांदी के सिक्के व एक चांदी की करधनी उड़ा ले गए. इन सभी लूटे गए सामानों की कुल कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है. दिल्ली पुलिस शनिवार को मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुटी है.

अस्पताल में कराया गया मेडिकल, शरीर पर चोट के निशान

लूटपाट के दौरान बदमाशों द्वारा की गई धक्का-मुक्की व मारपीट में बुजुर्ग दंपती घायल हो गए. पीड़ित तारेश बैसीवाला के पीठ के निचले हिस्से पर नीले निशान व बाएं गाल पर खरोंच आई है, जबकि उनकी पत्नी अर्चना के निचले होंठ पर खरोंच व सूजन आई है. घटना के बाद पुलिस ने दोनों पीड़ितों को उपचार और चिकित्सकीय परीक्षण (मेडिकल जांच) के लिए पास के हिंदू राव अस्पताल पहुंचाया.

घरेलू नौकरों पर शक, बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज

ताश बैसीवाला सप्ताह में तीन दिन काश्मीरी गेट स्थित अपने कार्यालय जाते हैं और बाकी दिन घर से ही काम संभाला करते थे. उनके घर में दो नौकरानियां व एक माली काम करते हैं. पुलिस को अंदेशा है कि इस वारदात में किसी अंदरूनी व्यक्ति का हाथ हो सकता है, जिसने बदमाशों को दंपती की दिनचर्या, घर के लेआउट व घर में रखे कीमती सामानों के बारे में सटीक जानकारी दी होगी.

पुलिस ने इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कर ली है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. घर में काम करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है. पीड़ित ने उम्मीद जताई है कि सामने लाए जाने पर वह बदमाशों की पहचान कर सकते हैं.

" मामले में पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं. कुछ संदिग्धों से पूछताछ के साथ सर्विलांस के जरिए भी इस मामले में बदमाशों की तलाश की जा रही है. बहुत जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिए जाएगा." - राजा बंठिया, डीसीपी उत्तरी दिल्ली



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