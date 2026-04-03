अनूपगढ़: रोडवेज बस की टक्कर से बुजुर्ग बाइक सवार की मौत, चालक फरार

अनूपगढ़: रोडवेज बस की टक्कर से बुजुर्ग बाइक सवार की मौत, चालक फरार
पुलिस के अनुसार रोडवेज बस के बाइक को टक्कर मारने के बाद चालक मौके से फरार हो गया.
Published : April 3, 2026 at 7:18 PM IST
अनूपगढ़: नेशनल हाईवे 911 पर शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग की मौत हो गई. हादसा गांव 4-के पास उस समय हुआ, जब घड़साना की ओर से आ रही रोडवेज बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सड़क पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी और घायल को अनूपगढ़ के राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
एसआई गोविंद सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान 12 पी पतरोड़ा, वार्ड नंबर 13 के निवासी महेंद्र सिंह के रूप में हुई है. महेंद्र की उम्र करीब 75 वर्ष है. परिजनों ने बताया कि महेंद्र सिंह अनूपगढ़ शहर से राशन का सामान खरीदकर और बैंक से पैसे निकालकर अपने गांव लौट रहे थे. जैसे ही वे हाईवे पर गांव 4-के पास पहुंचे, सामने से आ रही रोडवेज बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया.
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सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बस को अपने कब्जे में लिया. शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. एसआई गोविंद सिंह ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फरार चालक की तलाश जारी है. जानकारी के अनुसार मृतक के दो बेटे हैं, लेकिन वे अलग रहते हैं. उनके साथ केवल उनका पोता गुरचरण सिंह रहता है, जो बचपन से अपने दादा के साथ ही रह रहा है.