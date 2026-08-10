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उफनते नाले में बहने से बचा बाइक सवार, लगातार हो रही बारिश से बिगड़े जीपीएम में हालात

गौरेला पेंड्रा मरवाही: जीपीएम में लगातार हो रही बारिश से हालात तेजी से बिगड़ते चले जा रहे हैं. नदी नालों में पानी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में खतरा बढ़ता जा रहा है. खतरे के बावजूद लोग उफनते नदी नालों को पार करने से बाज नहीं आ रहे हैं. ताजा मामला खोडरी थाना इलाके का है, जहां बढ़ावनढांड-पीपरखूंटी मार्ग पर बने खूंटी नाले का जल स्तर मूसलाधार बारिश के बाद बढ़ गया. नाले का जलस्तर बढ़ने से पुल के दोनों ओर लोग फंस गए.

पानी के तेज बहाव में बहते-बहते बचा बाइक सवार

लोग पानी का जलस्तर घटने का इंतजार कर रहे थे, तभी एक बुजुर्ग बाइक सवार वहां पहुंचा और उफनते नाले को पार करने की कोशिश करने लगा. दोनों ओर किनारे पर मौजूद लोगों उसे शोर मचाकर उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन बुजुर्ग नहीं माना और वो नाले को बाइक पर बैठकर पार करने लगा. तभी पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर बाइक का संतुलन बिगड़ गया. संतुलन बिगड़ते ही बाइक और बुजुर्ग पानी में गिर गए. गनीमत रही कि बुजुर्ग ने किसी तरह से वापस अपना संतुलन बनाया और कड़ी मशक्त के बाद पानी से बाहर आ गया.