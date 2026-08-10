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उफनते नाले में बहने से बचा बाइक सवार, लगातार हो रही बारिश से बिगड़े जीपीएम में हालात

बाइक सवार बुजुर्ग को लोगों ने पुल पार करने से रोका लेकिन वो नहीं माना.

MAN SAVED FROM DROWNING IN DRAIN
पानी के तेज बहाव में बहते-बहते बचा बाइक सवार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 10, 2026 at 10:02 AM IST

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Updated : August 10, 2026 at 10:20 AM IST

2 Min Read
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गौरेला पेंड्रा मरवाही: जीपीएम में लगातार हो रही बारिश से हालात तेजी से बिगड़ते चले जा रहे हैं. नदी नालों में पानी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में खतरा बढ़ता जा रहा है. खतरे के बावजूद लोग उफनते नदी नालों को पार करने से बाज नहीं आ रहे हैं. ताजा मामला खोडरी थाना इलाके का है, जहां बढ़ावनढांड-पीपरखूंटी मार्ग पर बने खूंटी नाले का जल स्तर मूसलाधार बारिश के बाद बढ़ गया. नाले का जलस्तर बढ़ने से पुल के दोनों ओर लोग फंस गए.

पानी के तेज बहाव में बहते-बहते बचा बाइक सवार

लोग पानी का जलस्तर घटने का इंतजार कर रहे थे, तभी एक बुजुर्ग बाइक सवार वहां पहुंचा और उफनते नाले को पार करने की कोशिश करने लगा. दोनों ओर किनारे पर मौजूद लोगों उसे शोर मचाकर उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन बुजुर्ग नहीं माना और वो नाले को बाइक पर बैठकर पार करने लगा. तभी पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर बाइक का संतुलन बिगड़ गया. संतुलन बिगड़ते ही बाइक और बुजुर्ग पानी में गिर गए. गनीमत रही कि बुजुर्ग ने किसी तरह से वापस अपना संतुलन बनाया और कड़ी मशक्त के बाद पानी से बाहर आ गया.

उफनते नाले में बहने से बचा बाइक सवार (ETV Bharat)

हादसे का वीडियो बनाते रहे लोग

खूंटा नाले के पास खड़े ग्रामीणों ने हादसे का वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर जब पानी का जल स्तर बढ़ता है तो स्थिति काफी भयावह हो जाती है. लोगों की मांग है कि यहां पर पुलिस या होमगार्ड के जवानों की तैनाती की जानी चाहिए, ताकि खतरा होने पर वो लोगों को नाला पार करने से रोक सके.

कहीं अच्छी तो कहीं औसत से कम बारिश हुई दर्ज

छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में इस बार जहां अच्छी बारिश हो रही है वहीं कुछ जिलों में बारिश की कमी देखी जा रही है. सरगुजा संभाग में औसत से अबतक कम बारिश दर्ज की गई है. वहीं रायपुर में इस साल औसत से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है.

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Last Updated : August 10, 2026 at 10:20 AM IST

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