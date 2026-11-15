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बागपत में नई परंपरा की शुरुआत; जीते-जी कर दी अपनी तेरहवीं-पगड़ी की रस्म

अपनी तेरहवीं करने वाले चौधरी बलजोर सिंह ( Photo Credit; ETV Bharat )

बागपत: हिंदू धर्म में तेरहवीं का संस्कार मृत्यु के बाद ही होता है, लेकिन बागपत के जोहड़ी गांव के चौधरी बलजोर सिंह ने परंपरा के उलट जीते-जी अपनी तेरहवीं कर दी है. रविवार को गांव में तेरहवीं में करीब 900 लोगों ने भोज किया. आयोजन में चौधरी समाज के लोगों के साथ राज्यमंत्री केपी मलिक भी पहुंचे. बलजोर सिंह खुद पूरे आयोजन में रहे और लोगों का स्वागत करते दिखे. इसके बाद बलजोर सिंह ने अपनी पगड़ी नाती मुकुल को सौंप परिवार की जिम्मेदारी उनके हवाले कर दी.

राज्यमंत्री केपी मलिक (Video Credit; ETV Bharat) यह आयोजन पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. घर के आंगन में बड़े-बड़े कड़ाह चढ़े. हलवाइयों ने पूड़ी, रायता, सब्जियां, लड्डू सहित विभिन्न पकवान तैयार किए. इससे पहले सुबह हवन हुआ और दोपहर में भोज. बलजोर सिंह का कहना है कि उन्होंने पूरी जिंदगी समाज के लोगों के साथ मेलजोल बनाए रखा. लोगों के निमंत्रण पर उनके यहां भोज में शामिल होते रहे. उनकी इच्छा थी कि जीवनकाल में ही सभी परिचितों को एक जगह एकत्र कर उनके साथ भोजन करें. इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी तेरहवीं जीते-जी कराने का फैसला किया. परिवार ने भी उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए पूरे आयोजन की जिम्मेदारी संभाली.