बागपत में नई परंपरा की शुरुआत; जीते-जी कर दी अपनी तेरहवीं-पगड़ी की रस्म
नाती मुकुल को सौंपी परिवार की जिम्मेदारी, बुजुर्ग की की इच्छा का परिवार ने किया सम्मान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 3:10 PM IST
बागपत: हिंदू धर्म में तेरहवीं का संस्कार मृत्यु के बाद ही होता है, लेकिन बागपत के जोहड़ी गांव के चौधरी बलजोर सिंह ने परंपरा के उलट जीते-जी अपनी तेरहवीं कर दी है. रविवार को गांव में तेरहवीं में करीब 900 लोगों ने भोज किया. आयोजन में चौधरी समाज के लोगों के साथ राज्यमंत्री केपी मलिक भी पहुंचे. बलजोर सिंह खुद पूरे आयोजन में रहे और लोगों का स्वागत करते दिखे. इसके बाद बलजोर सिंह ने अपनी पगड़ी नाती मुकुल को सौंप परिवार की जिम्मेदारी उनके हवाले कर दी.
यह आयोजन पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. घर के आंगन में बड़े-बड़े कड़ाह चढ़े. हलवाइयों ने पूड़ी, रायता, सब्जियां, लड्डू सहित विभिन्न पकवान तैयार किए. इससे पहले सुबह हवन हुआ और दोपहर में भोज. बलजोर सिंह का कहना है कि उन्होंने पूरी जिंदगी समाज के लोगों के साथ मेलजोल बनाए रखा. लोगों के निमंत्रण पर उनके यहां भोज में शामिल होते रहे. उनकी इच्छा थी कि जीवनकाल में ही सभी परिचितों को एक जगह एकत्र कर उनके साथ भोजन करें. इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी तेरहवीं जीते-जी कराने का फैसला किया. परिवार ने भी उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए पूरे आयोजन की जिम्मेदारी संभाली.
आयोजन की सबसे खास रस्म पगड़ी की रही. आमतौर पर परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद पगड़ी बांधकर उत्तराधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, लेकिन बलजोर सिंह ने यह रस्म अपनी मौजूदगी में निभाई. उन्होंने अपनी पगड़ी नाती मुकुल को सौंप दी. परिवार में उनकी बेटी पिंकी, दामाद सुखपाल, तीन नातिन और एक नाती मुकुल हैं.
आयोजन को खास बनाने के लिए राज्यमंत्री केपी मलिक भी पहुंचे. परिवार और ग्रामीणों के लिए यह आयोजन सामान्य तेरहवीं से बिल्कुल अलग रहा. बलजोर सिंह ने अपनी जिंदगी में ही उन रस्मों को निभा दिया, जो आमतौर पर व्यक्ति की मृत्यु के बाद होती हैं. उनकी इस पहल ने गांव ही नहीं, आसपास के क्षेत्र में भी नई चर्चा छेड़ दी है.
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